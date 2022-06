Amsterdam wordt steeds autoluwer: ‘Ooit lachen we erom dat de auto in het stadscentrum kwam’

Het nieuwe, autoluwe Postzegelparkje in de buurt van het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De artist’s impression van de vernieuwde Herengracht in Amsterdam lijkt op een schilderij van Gerrit Berckheyde, wiens 17de-eeuwse stadsgezichten in het Rijksmuseum hangen. Stoepen en parkeervakken zijn verdwenen, kinderen spelen op straat, een oude man mijmert op een stoeltje langs de waterkant. Een Unesco-idylle waarin de auto nadrukkelijk ontbreekt.

Veel fijner om te wonen, zou je zeggen, vergeleken met de huidige volle parkeervakken, rondjes rijdende auto’s, op de stoep geparkeerde bestelbusjes en lukraak achtergelaten fietsen, bakfietsen en elektrische mini-autootjes. Voor voetgangers is weinig ruimte langs de grachten. Toch is bewoner Thijs ten Raa niet blij met dit onderdeel van de gemeentelijke Agenda Autoluw.

‘De overlast voor mijn deur zal toenemen’, zegt de 69-jarige economiedocent aan de Universiteit Utrecht. ‘Het is hier nu al soms Blijburg aan de Gracht: buurtbewoners die tafels uitklappen langs de waterkant, toeristen die drugs gebruiken en wij kunnen ’s ochtends de troep opruimen.’ Daarnaast verwacht Ten Raa meer sluipverkeer (de gracht wordt slechts parkeervrij) omdat elders doorgaande wegen zijn afgesloten. ‘Ik zou hier mijn kind niet op straat laten spelen.’

Niet langer dwars door de stad rijden

De situatie aan de kop van de Herengracht is typerend voor de strijd tegen de auto in de hoofdstad. De gemeente wil meer ruimte creëren voor voetgangers, fietsers en extra groen. Dat leidt, zo verwacht het college van GroenLinks, PvdA en D66, tot een leefbaardere stad met betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en gezondere inwoners. Daarom knijpt en knipt het stadsbestuur onder meer doorgaande wegen af, zodat automobilisten niet langer dwars door de stad kunnen rijden. Ook worden zeven- tot tienduizend parkeerplaatsen geschrapt; op de gemeentelijke website kunnen bewoners de score per stadsdeel bijhouden. Kortom, het college heeft haast.

‘Ik zie dit voor het eerst en ik ben er stil van’, zegt ambtenaar Joyce Zwaan bij het nieuwe Postzegelparkje in de buurt van het Koninklijk Paleis. De programma-manager Autoluw kijkt tevreden naar de zwierige wandelpaden, ingezaaide plantsoenen en het frisgroene gras tussen de tramrails. ‘Dit was een parkeerplaats en een drukke weg. Nu kun je er op een bankje zitten of met de kinderen spelen in die nieuwe fontein.’ Dat is volgens Zwaan meteen een waterberging om de stad klimaatbestendiger te maken. ‘Ik ben niet tegen auto’s, ik heb zelf een auto, maar de openbare ruimte is beperkt terwijl het aantal inwoners en bezoekers groeit.’ Hoe minder rijdende en geparkeerde auto’s, stelt Zwaan, hoe meer ruimte voor stadsoases als het nieuwe Postzegelpark.

Het Postzegelparkje in het centrum van Amsterdam. Rond het nieuwe plantsoen is wel een ventweg. ‘Je kunt hier nog steeds laden en lossen.' Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Autoluw is iets anders dan autovrij volgens beleidsambtenaar Wiard Kuné. Hij wijst op een smalle ventweg die rond het nieuwe plantsoen loopt. ‘Je kunt hier nog steeds laden en lossen, maar je komt wel weer uit op dezelfde plek.’ Die truc doet denken aan de manier waarop het Spaanse Barcelona woonbuurten afsloot voor doorgaand verkeer; die stad wordt nadrukkelijk als voorbeeld genoemd in het nieuwe coalitieakkoord van Amsterdam. Kuné: ‘Op lange termijn is het mogelijk dat we lussen gaan maken vanaf de Ringweg, zoals gesteld in de Omgevingsvisie 2050. Wie dan nog van de ene buurt naar de andere wil, moet eerst terug naar de snelweg.’

Doel van zulke maatregelen is de auto minder aantrekkelijk te maken als vervoersmiddel, vooral in de binnenstad. Daar rijden al veel minder bezoekers sinds de verhoging van het parkeertarief naar 7,50 euro per uur. Het stadsbestuur zoekt ook naar manieren om de 17.880 houders van een parkeervergunning in het centrum ervan te overtuigen hun auto weg te doen, of tenminste in een parkeergarage te stoppen.

‘Bestellingen die niet op een fiets passen moeten we nu gaan langsbrengen’

Volgens Kuné staat de gemiddelde auto 90 procent van de tijd stil op straat. ‘Verliesaversie speelt een rol. We pakken wat af, zonder dat de burger meteen het voordeel ervaart.’ Zwaan: ‘Op inspraakavonden is vaak veel weerstand. Vooral onder ondernemers. Maar als we zo’n project toch doorzetten, in de vorm van een pilot, wil een jaar later niemand meer terug naar de oude situatie.’

‘Nou, het is inderdaad mooi geworden’, zegt de eigenaar van een kiosk die al vijftig jaar op de hoek staat van de befaamde Bloemenmarkt, bij het onlangs afgesloten Muntplein. ‘Maar als ik verse bloemen haal op de veiling in Aalsmeer, krijg ik die niet uitgeladen voor elf uur ’s ochtends.’ Hij wijst op een grote camera aan een gevel. ‘Krijg ik dan voortaan drie keer per week een boete van 120 euro?’ De eigenaar van lampenwinkel Aurora: ‘Mooi geworden, maar bestellingen die niet op een fiets passen moeten we nu gaan langsbrengen’. Om dezelfde reden schafte de stomerij verderop een driewielige Piaggo aan die knetterend over de stoep rijdt.

Allemaal strubbelingen, stelt stedebouwkundige Daan Zandbelt, waar iedere stad doorheen moet. ‘Ooit lachen we erom dat we met de auto tot in het centrum van steden konden doordringen’, zegt de voormalig Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. ‘Het is ook raar dat je je auto voor de deur wil parkeren, als je dat ding maar één keer in de twee weken gebruikt.’

Het Postzegelparkje in het centrum van Amsterdam. ‘Dit was een parkeerplaats en een drukke weg.' Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Hoe hoger de bevolkingsdichtheid, stelt Zandbelt, hoe minder autokilometers worden afgelegd. ‘Waarom zou je ook, als je kunt kiezen uit tienduizend banen en tien supermarkten in de buurt?’ Daarom worden binnensteden volgens hem vanzelf autoluw, zoals bijvoorbeeld te merken is in Barcelona, Parijs of Londen. ‘Het is een natuurlijk proces dat Amsterdam een beetje probeert te versnellen.’

Volgens lector citylogistiek Walther Ploos van Amstel (Hogeschool van Amsterdam) ‘is niemand tegen minder auto’s in de stad’. Maar helaas ontbreekt volgens hem een gedegen plan. ‘Begin met een analyse van de huidige situatie – welke problemen wil je oplossen? – en formuleer doelen die je wilt bereiken.’

‘We moeten ruimte durven delen’

De gemeente leunt volgens Ploos van Amstel te zwaar op kentekenonderzoek met camera’s. ‘Dan mis je dus alle fietsers en voetgangers.’ Hij pleit voor meer onderzoek naar de belangen van bezoekers, bewoners en ondernemers. ‘Pas dan kun je de gevolgen van een knip overzien.’ Ploos van Amstel is het eens met de verlaging van de maximumsnelheid tot 30 kilometer per uur in Amsterdam, zodat auto- en fietsverkeer kan worden gemengd. Het nieuwe gemeentebestuur onderzoekt wat hem betreft ook terecht de mogelijkheid om een maximumsnelheid in te voeren voor fietsers. ‘We moeten ruimte durven delen. Het fietspad heeft zijn langste tijd gehad.’

De kop van de Herengracht is volgens Ploos van Amstel een goed voorbeeld van de hapsnapaanpak van Amsterdam. ‘Het is opportunisme. Het is ondoordacht.’ Voor die buurt bestond volgens de lector een onderbouwd plan om het aantal parkeerplaatsen terug te brengen, ondertekend door alle partijen. ‘Dat kun je niet opeens veranderen in een parkeervrije gracht. Natuurlijk komt er dan verzet.’

Ook bewoner Ten Raa vindt een autoluwe binnenstad een prima idee. ‘Ik kan wel met de trein naar mijn werk in Utrecht. Maar mijn vrouw is slecht ter been en kan niet steeds naar een parkeergarage lopen.’ Het steekt hem dat een moeizaam bereikt compromis met de gemeente zomaar wordt vervangen door een nieuw bestratingsplan. ‘We gingen ervan uit dat we in deze rustige buurt konden blijven wonen. We hebben zelfs een liftje laten bouwen om ons huis leeftijdsbestendig te maken.’