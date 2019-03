Amsterdam wil ‘stadsnomaden’ uit elkaar halen en zorg bieden, maar daar zijn zij zelf helemaal niet blij mee

De gemeente Amsterdam wil de groep van ongeveer veertig ‘stadsnomaden’, die nu nog in het havengebied in caravans langs de snelweg wonen, uit elkaar halen. Door een deel van de mensen onder te brengen in zorginstellingen en voor anderen geschikte woonruimte te vinden, hoopt burgemeester Femke Halsema een permanente oplossing te vinden voor deze groep.

Met die boodschap kwam Halsema maandagochtend naar een bijeenkomst met buurtbewoners in Amsterdam-Noord. Daar was in de wijk Kadoelen grote onrust ontstaan, omdat de gemeente eerder van plan was de stadsnomaden met hun caravans daar een nieuwe stek toe te bedelen.

Overlast

Buurtbewoners vreesden dat de stadsnomaden, van wie een deel kampt met verslavingen of psychiatrische problemen, veel overlast zouden geven in de woonwijk. De beoogde locatie grenst aan een volkstuinencomplex waar veel oudere mensen een groot deel van hun zomer doorbrengen, en is naast een overdekte kinderspeeltuin.

De stadsnomaden zelf willen overigens helemaal niet naar die plek toe, volgens hun woordvoerder Maarten (42). ‘De muziek gaat bij ons nu eenmaal niet om 10 uur ’s avonds uit en mensen schreeuwen ook weleens tegen elkaar. Dat zou geheid gezeik worden in zo’n buurt, en dat willen wij ook niet.’

De stadsnomaden bivakkeren nu op een terrein buiten de stad, net naast de ringweg. Ze moesten daar aanvankelijk per 1 april weg van het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat. Dat vertrek heeft Halsema nu met enkele maanden weten uit te stellen.

Een spandoek hangt voor woningen in de Amsterdamse wijk Kadoelen. Beeld Pauline Niks

Definitieve oplossing

De afgelopen jaren was het beleid om de groep steeds naar een ander stadsdeel te verhuizen. De burgemeester wil de komende maanden gebruiken om een definitieve oplossing te vinden. ‘Een deel van de mensen komt in aanmerking voor opname in een klassieke zorginstelling’, zegt Halsema. Voor anderen kan geschikte woonruimte worden gezocht.

Dat de op hun vrijheid gestelde stadsnomaden niet zomaar daaraan zullen meewerken, beseft de burgemeester. ‘Er is een aantal chronische zorgmijders bij. Maar we willen ook niet dat mensen verkommeren onder het mom van een alternatieve levensstijl.’