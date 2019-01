Amsterdam wil forse uitbreiding deelauto’s die overal geparkeerd kunnen worden

Een Renault Zoe van autodeeldienst Fetch in Amsterdam. Beeld Renault

Deze auto’s kunnen door gebruikers met de smartphone worden gevonden en geopend en na de rit overal in de stad worden achtergelaten. Momenteel is Car2Go al met 350 elektrische auto’s in de stad actief. Vorige week kwamen daar honderd Renaults Zoe bij. Eind maart moeten er nog eens honderd bij komen.

Met het stimuleren van elektrische deelauto’s hoopt de gemeente dat meer Amsterdammers hun eigen, al dan niet tweede, auto zullen wegdoen. Hierdoor moet de druk op de binnenstad afnemen, hoopt het gemeentebestuur. Ook moet de groei van het aantal elektrische auto’s helpen de luchtkwaliteit te verbeteren in de binnenstad.

De stad onderzoekt met vier andere grote steden of de parkeervergunning van dit soort auto’s ook in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven gebruikt kan worden. Dan kunnen gebruikers van de ene naar de andere stad rijden en hun deelauto daar achterlaten. Welke stad na Amsterdam als eerste op de nominatie staat is nog niet duidelijk.

Het initiatief is een samenwerkingsverband tussen de stad, autodeeldienst Fetch Car Sharing en Renault. Ook andere partijen worden uitgenodigd deelauto's in de stad neer te zetten. Bedrijven die elektrische deelauto’s willen exploiteren in Amsterdam, kunnen tot eind dit jaar een parkeervergunning voor de hele stad aanvragen. Er zijn maximaal 750 vergunningen beschikbaar en er worden er maximaal 350 per aanbieder verleend. Ondernemingen betalen 428 euro per zes maanden voor een vergunning.

Om te kijken of het gebruik van deelauto’s daadwerkelijk leidt tot minder auto’s in de stad en tot betere luchtkwaliteit, moeten deelnemers verplicht data aan de gemeente afstaan over het gebruik van de voertuigen. De gemeente hoopt zo duidelijk te krijgen waar het omslagpunt ligt waarbij het aantal privévoertuigen gaat dalen als er voldoende deelauto’s in de straten staan, zegt een woordvoerder. Er komen geen extra auto’s bij in de stad; voor elke parkeervergunning voor een free floating deelauto, verdwijnt een reguliere vergunning. Dit betekent volgens de woordvoerder dat de wachttijd voor een parkeervergunning in sommige stadswijken zal groeien. Na drie jaar wordt het systeem geëvalueerd.

Fetch Car Sharing, dat de vijfpersoons elektrische Zoes exploiteert, deed afgelopen anderhalf jaar al een proef met honderd e-auto’s van Hyundai. Die samenwerking is gestopt. ‘Het was een tijdelijk project, bedoeld om ervaring op te doen en data te vergaren’, zegt directeur Marco Boender. Uit analyse van de gebruiksgegevens van de auto’s heeft Fetch een systeem ontwikkeld om auto’s zo efficiënt mogelijk te laden, te wassen en te verplaatsen naar locaties waar ze veel gebruikt worden. ‘Als je dat niet goed doet, zijn auto’s te weinig beschikbaar en daalt de bezettingsgraad waardoor je te weinig verdient. De auto’s moeten zo veel mogelijk rijden.’

Om break-even te spelen is een gemiddelde bezettingsgraad van 20 tot 25 procent nodig. Bij auto’s in privébezit ligt dat percentage rond de 5. Auto’s staan dus de meeste tijd stil. Als auto’s intensiever worden gebruikt dalen de kosten en kunnen ze winstgevend worden geëxploiteerd. De parkeerdruk kan hierdoor afnemen zonder dat er meer voertuigen in de stad komen stil te staan.

De tarieven van Fetch liggen met 30 cent per minuut hoger dan de 25 cent die eerder werd gerekend bij de Hyundai’s. ‘We hebben de berekeningen opnieuw gemaakt’, zegt Boender. ‘Deze tarieven zijn marktconform.’ Het gebruik van auto’s van Car2Go kost 31 cent per minuut. Deze auto’s bieden plaats aan twee personen. Hyundai zegt zelf ook weer actief te willen worden op de markt voor deelauto’s.

Gebruikers kunnen een auto maximaal drie dagen lang aaneengesloten rijden en kunnen het voertuig tijdens de huurperiode buiten de stad gebruiken. De Zoe haalt ongeveer 250 kilometer op een volle accu, tussentijds bijladen zit bij de huurprijs inbegrepen.