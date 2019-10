Amsterdam wil criminele ronselaars gaan ‘verstoren’

Burgemeester Femke Halsema tijdens de raadsvergadering. Beeld ANP

Dat zijn enkele van de twintig maatregelen die onderdeel uitmaken van het ‘offensief’ dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wil gaan voeren tegen de uitwassen van drugshandel in de hoofdstad. Ze zijn opgenomen in het programma ‘Weerbare wijken, weerbare mensen’ dat Halsema dinsdagmiddag naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Naast maatregelen om de Amsterdamse jeugd van het criminele pad af te houden of los te weken is het programma er ook (voorzichtig) op gericht om drugsgebruikers te wijzen op de ‘sociale impact’ van hun gedrag. Dinsdag doet de gemeente dat onder meer al door bezoekers van Amsterdam Dance Event in een gezamenlijke verklaring te wijzen op de duistere wereld die er achter een vrolijk pilletje of lijntje schuilgaat.

De impact van de drugshandel was direct vanaf het aantreden van Halsema anderhalf jaar geleden een van haar belangrijkste dossiers. De toch al verontrustende serie van liquidaties en vergismoorden in de stad, heeft vorige maand een nieuw dieptepunt bereikt met de moord op Derk Wiersum. Hoewel het onderzoek naar de liquidatie van de advocaat van de kroongetuige nog loopt, gaat iedereen ervan uit dat die ‘drugsgerelateerd’ is.

Afgelopen jaar heeft Halsema gewerkt aan het voorbereiden van haar ‘offensief’. Eerder kwam ze daarvoor al met een plan tegen de ondermijnende werking van drugsgeld op de economie. Ook publiceerden onderzoekers Jan Tromp en Pieter Tops in opdracht van Halsema een rapport waarin zij concludeerden dat drugscrimelen in de hoofdstad ‘vrij spel hebben’.

Criminele ronselaars

Zorgelijk is volgens Halsema het gemak waarmee jonge jongens de laatste jaren snel doorgroeien van het verlenen van hand- en spandiensten tot zware criminaliteit zoals het plegen van liquidaties. Daarbij blijkt uit politierapportages dat criminele ronselaars het steeds vaker hebben voorzien op jongens met een lage intelligentie. Halsema: ‘Ze dromen van geld, een huis in een ver land en vrouwen, maar de realiteit is dat de meesten van hen in de gevangenis eindigen of zelfs worden doodgeschoten.’

Uit een aantal liquidaties waarbij de daders gepakt werden, blijkt ook dat het vaak om jongens gaat van wie de instanties niet wisten dat zij zo diep in de criminaliteit zaten. Daar wil Halsema dus iets aan doen, door onder meer jonge drugscrimineeltjes op te nemen in de zogeheten Top600 van criminelen die intensief worden begeleid door justitie, hulpverlening en gemeente.

Ook wil de gemeente in de wijken waar jarenlang is bezuinigd op jongerenwerk, weer op zoek naar mensen die goed in contact staan met de kwetsbare jongens en gezinnen in de wijk. Zij kunnen in dienst worden genomen om in te grijpen wanneer conflicten in de buurt uit de hand dreigen te lopen, en om jongeren en gezinnen door te verwijzen naar hulpverlening of begeleiding.

Ongemak

Waar het beleid gericht op gebruikers betreft, is de burgemeester aanmerkelijk minder uitgesproken. ‘Ik heb daar ongemak bij, dat klopt’, erkent Halsema. ‘Ik ben tegen het strafbaar stellen van gebruik, omdat we in Nederland hele goed gezondheidsresultaten halen met ons huidige beleid. En omdat je individuele gebruikers niet verantwoordelijk kunt houden voor een falend internationale aanpak van drugs. Tegelijkertijd vind ik dat mensen die hier een dealer laten komen voor hun verdovende middelen zich weleens wat beter mogen afvragen in welke positie die handelaar zit.’

Een grote publiekscampagne om die boodschap er eens flink in te hakken, zoals onder meer in het rapport van Tromp en Tops wordt geadviseerd, ziet de burgemeester niet zitten. ‘Dat werkt ook niet, toont internationaal onderzoek aan.’ Ze wil de komende tijd vooral investeren in ‘een volwassen debat met gebruikers’ dat dan de komende tijd zal moeten plaatsvinden.

De burgemeester benadrukt dat de aanpak die zij dinsdag publiceert ‘slechts een begin’ is en nog niet een in beton gegoten langetermijnplan. ‘We zullen dit zeker tien jaar intensief moeten doen en steeds bijstellen als er nieuwe ontwikkelingen zijn, of een bepaalde maatregel niet blijkt te werken.’