Amsterdam wil benzineauto’s verbieden vanaf 2030

Verkeer in Amsterdam Beeld ANP

Dat schrijft wethouder Sharon Dijksma (verkeer) in het ‘Actieplan Schone Lucht’ dat de gemeente donderdag presenteert. ‘Vieze lucht is nu nog te vaak een sluipmoordenaar’, aldus Dijksma. ‘Amsterdammers leven gemiddeld een jaar korter door vieze lucht.’ Met het actieplan verwacht de gemeente de gemiddelde levensverwachting van Amsterdammers met drie maanden te verlengen.

Het uitstootvrij maken van de stad gebeurt stapsgewijs. Vanaf volgend jaar mogen dieselpersonenauto’s die 15 jaar of ouder zijn het gebied binnen de ring A10 niet meer in. Daarmee krijgt Amsterdam ook een milieuzone voor personenauto’s. Tot nu toe gold de milieuzone alleen voor oudere vrachtauto’s, bestelwagens, taxi’s en brommers. In Utrecht, Rotterdam en Arnhem worden oude dieselpersonenauto’s ook al geweerd.

Vanaf 2022 komen ov-bussen en touringcars die uitlaatgassen uitstoten de binnenstad van Amsterdam ook niet meer in. Vanaf 2025 is de beurt onder andere aan brom- en snorfietsen. Vanaf 2030 kan alleen nog uitstootvrij verkeer de stad in. Benzineauto’s worden dan ook geweerd.

Om Amsterdammers te stimuleren over te stappen op een elektrische auto, gaat de gemeente het laadpalennetwerk uitbreiden. Wie een elektrische auto koopt, kan een laadpaal aanvragen.

‘Bizar plan’

De Rai Vereniging, de branchevereniging van de auto- industrie noemt het plan van Dijksma ‘bizar’. ‘Vele tienduizenden gezinnen die geen geld hebben voor een elektrische auto komen straks in de kou te staan’, zegt een woordvoerder van de vereniging. ‘Daarmee wordt Amsterdam een stad van de rijken.’

Het plan om de stad vanaf 2030 uitstootvrij te maken, komt volgens de Rai Vereniging te vroeg. ‘Uiteindelijk gaan wel allemaal over op elektrisch vervoer. In 2030 zal ongeveer eenderde van de auto’s elektrisch zijn, is onze verwachting. Maar er zullen ook heel wat mensen zijn die zich dat nog niet kunnen veroorloven.’

Wethouder Dijksma verwacht dat dat probleem zichzelf oplost. Elektrische auto's worden steeds betaalbaarder, valt te lezen in het actieplan. De wethouder verwacht bovendien dat de tweedehandsmarkt van elektrische auto’s de komende jaren ‘tot bloei’ zal komen.