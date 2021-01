Amsterdam vraagt via rechter aanpassing app die niet-betalende parkeerders waarschuwt voor scanauto’s

De scanauto van de gemeente Delft in actie. Beeld TMC

Sinds de inzet van scanauto’s stijgt het aantal parkeerboetes in Nederland gestaag. Maar die digitale boetemachines zijn lang niet altijd even eerlijk, blijkt uit cijfers die de NOS vorige week opvroeg bij gemeenten die met zo’n auto werken.

Om automobilisten te helpen een boete te voorkomen is er een wildgroei aan ondersteunende diensten ontstaan, zoals verkeersboete.nl, boete.nu, Appjection en Boetejuristen. Gemeenten zijn niet altijd blij met die ongevraagde hulp. Tegen één zo'n dienst, Parkeerwekker, spande de gemeente Amsterdam een kort geding aan, dat maandag dient. De stad vindt dat de app Parkeerwekker de privacyregels overtreedt, aanzet tot belastingontduiking, en de handhaving van het parkeerbeleid ondermijnt.

Algoritme

De app werkt als volgt. Gebruikers plaatsen een dashcam in de auto of thuis achter het raam, met zicht op de parkeerplaats. Die camera herkent scanauto’s door middel van een algoritme. Zodra er een scanauto voorbijrijdt, krijgt de gebruiker een bericht. De gebruiker heeft nadat het kenteken is gescand volgens de wet nog vijf minuten de tijd om in actie te komen. Een bericht van Parkeerwekker kost 1,50 euro. De boete die je ermee bespaart, bedraagt 64,50 euro. Initiatiefnemer Luis Roman noemt de app een stok achter de deur voor ‘vergeetachtige parkeerders’.

In de praktijk maakt Parkeerwekker het mogelijk om geen parkeergeld te betalen, totdat de app een langsrijdende scanauto detecteert. Roman beklemtoont dat het niet zijn intentie is om automobilisten aan te moedigen niet voor een parkeerplek te betalen. ‘Er zijn altijd mensen die te hard rijden, of zich niet aan de coronaregels willen houden, of geen parkeergeld willen betalen’, zegt hij. ‘Wij denken dat de meeste mensen gewoon willen betalen voor een parkeerplek.’

Glad ijs

Juridisch glad ijs, vindt Max Heck, medeoprichter van Appjection, een app die juridische hulp verleent bij het aanvechten van parkeerboetes. Hij distantieert zich van de werkwijze van Parkeerwekker. ‘Op het moment dat je gebruikmaakt van een betaalde parkeerplek, moet je gewoon betalen. Het is niet goed als er een dienst bestaat waarmee je de regels kunt ontwijken. De burger moet zich, net als de overheid, aan de regels houden.’

Dat ook die overheid niet onfeilbaar is, weet Heck maar al te goed. ‘Het aantal boetes dat na bezwaar vernietigd wordt, is gigantisch hoog.’ Uit onderzoek van de NOS bleek dat eenderde tot driekwart van die boetes in de grote steden na bezwaren werd kwijtgescholden. Door het gebruik van scanauto’s is de ‘menselijke maat’ zoek, meent Heck.

‘Stel je bent houder van een gehandicaptenparkeerkaart en je komt een dag naar Amsterdam, dan moet je die kaart digitaal aanmelden, zodat de scanauto hem kan registreren. Dat is voor mensen die digitaal wat minder vaardig zijn best ingewikkeld. Het is vreemd dat die verantwoordelijkheid nu bij de burger ligt, want eigenlijk zou zo’n scanauto gewoon aangesloten moeten zijn op het bestand van kaarthouders.’

Handmatige controle

In een schriftelijke reactie ontkent de gemeente dat de menselijke maat ontbreekt. ‘Elke scan die binnenkomt als ‘niet betaald’ of ‘geen geldige parkeervergunning afgegeven’ wordt op kantoor handmatig gecontroleerd. Op de omgevingsfoto’s wordt gekeken of er bijvoorbeeld wordt geladen/gelost, iemand in- of uitstapt of iemand in de auto zit. Bij twijfel of bij bijzondere omstandigheden kan een parkeercontroleur op een scooter of elektrische fiets naar de geparkeerde auto gaan om ter plaatse een aanvullende controle uit te voeren. Het beboeten is dus deels mensenwerk, deels geautomatiseerd.’ Over het proces tegen Parkeerwekker schrijft de woordvoerder dat ‘de gemeente Amsterdam van mening is dat de dienst tegen stedelijke regelgeving en doelen van het beleid ingaat’.

Ook de gemeente Leiden heeft inmiddels een proces aangespannen tegen Parkeerwekker. Roman durft niet te speculeren over de uitkomst van de rechtszaak. ‘Ik ben geen jurist, maar een app als Flitsmeister (een app die waarschuwt voor flitspalen, red.) werkt ongeveer op dezelfde manier als Parkeerwekker. Het zou krom zijn als ze die app wel toestaan, maar Parkeerwekker niet.’