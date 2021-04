Amsterdam voert registratieplicht in voor verhuur op Airbnb

Amsterdam wil af van toeristen die relatief weinig bijdragen aan de economie en aan het culturele leven van de stad. Beeld ANP

Amsterdammers die een woning willen plaatsen op online platforms als Airbnb, Booking.com of Expedia, moeten zich vanaf vandaag identificeren met DigiD. Bewoners die al een advertentie hebben staan, krijgen tot 1 oktober de tijd om zich te registreren. Anders wordt hun woning van de website gehaald. De platforms werken mee met de aanscherping. Die is mogelijk dankzij de Wet Toeristische Verhuur die eind 2020 is aangenomen. Eerder stelde Amsterdam al een vergunningstelsel in voor vakantieverhuurders. Die mogen hun huis niet meer dan 30 dagen per jaar verhuren, aan niet meer dan vier personen per keer. De controle daarop blijkt echter lastig.

Overlast

Amsterdam wil af van toeristen die relatief weinig bijdragen aan de economie en aan het culturele leven van de stad. Zoals groepen jonge toeristen die arriveren met een budgetvlucht, slapen op een Airbnb-adres en eten op de stoep van een supermarkt. Die veroorzaken tevens overlast in woonbuurten. De stad wil ook voorkomen dat huizen worden onttrokken aan de woningmarkt voor Airbnb. Daar staan tienduizenden advertenties op uit Amsterdam. Een poging vakantieverhuur helemaal te verbieden in delen van het centrum, draaide de rechter onlangs terug.

Airbnb lanceert vandaag een campagne om haar adverteerders te manen zich te registreren. ‘We willen een goede partner zijn voor Amsterdam’, zegt een woordvoerder. Het bedrijf stelt dat haar klanten in 2019 circa 400 miljoen euro uitgaven in Amsterdam, waarbij ongeveer 40% van de dagelijkse uitgaven naar lokale cafés en restaurants ging. Daarnaast heeft het bedrijf een hulplijn opgezet voor Amsterdammers met overlast klachten en betaalde het in 2019 ruim 8 miljoen euro toeristenbelasting.

Volgens Airbnb werken meer steden in de wereld aan wetgeving om overlast door toerisme tegen te gaan. Waaronder invoering van een registratieplicht. Amsterdam is de eerste in Nederland, maar niet in Europa. Portugal was de pionier.