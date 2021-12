Amsterdam verbiedt toeristenwinkels op 167 adressen in het centrum

Beeld Getty Images

Het massatoerisme is al jaren een groot probleem in Amsterdam. Drinkende, blowende toeristen zorgen voor overlast en door de grote hoeveelheid souvenirwinkels en minisupermarkten mijden Amsterdammers het centrum van hun eigen stad. Reden voor de gemeente om het massatoerisme in de stad aan banden te leggen.

In een deel van het centrum is het sinds 2017 al verboden om nieuwe toeristenwinkels te openen. Nu mogen ook 167 panden die voorheen een toeristenbestemming hadden niet meer worden omgetoverd tot souvenirwinkel, seksshop, minisupermarkt, smartshop, geldwisselkantoor, automatenhal of eetwinkel. Dat staat in het zogeheten voorbereidingsbesluit dat de gemeenteraad vrijdag publiceerde.

‘Door dit besluit neemt het toeristisch aanbod in het gebied af en maken we de binnenstad aantrekkelijker voor Amsterdammers, zodat zij meer reden hebben om te gaan winkelen in het centrum’, zegt wethouder Victor Everhardt van Economische Zaken tegen ANP.

Dubbele bestemming

De betreffende winkels zitten in de oude binnenstad en in veertig omliggende drukke en toeristische straten. Het verbod betekent niet dat alle toeristenwinkels in het gebied plotseling hun deuren moeten sluiten: de panden waarom het gaat staan op dit moment leeg of hebben een dubbele bestemming, waarvan één op toeristen gericht. Het is wel toegestaan om het pand een bestemming voor een breed publiek te geven, bijvoorbeeld als kleding- of boekwinkel, kapperszaak of sportschool.

Begin dit jaar pleitte de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema nog voor een verbod op wietverkoop aan mensen die niet in Nederland wonen, om het drugstoerisme aan te pakken. Bovendien trok de gemeente 100 duizend euro uit voor een socialmediacampagne om bezoekers met ‘een brede interesse in de stad’ te trekken, in plaats van mensen die vooral komen blowen en feesten.

Ook de hoeveelheid vakantieverblijven werd teruggeschroefd: door de invoering van een verplichte registratie verloor Airbnb driekwart van het woningaanbod in de hoofdstad. De nieuwe maatregel voor de 167 panden geldt per direct.