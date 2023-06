Amsterdam vangt 10 jaar lang asielzoekers op in kantoorpand, om minder afhankelijk te zijn van tijdelijke opvang

Het aantal statushouders en asielzoekers dat wacht op een inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) is tussen 3 januari 2022 en 10 mei 2023 gestegen van 2.330 naar 13.440. Dat schrijft staatssecretaris van Asiel en Migratie Eric van der Burg (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Het aantal nieuwkomers dat wacht op de inschrijving, is in zestien maanden dus bijna verzesvoudigd.

Zonder inschrijving in het bevolkingsregister kunnen statushouders en asielzoekers geen BSN-nummer krijgen. Dat hebben ze onder meer nodig om een bankrekening te openen. De achterstanden bij de inschrijving in het BRP belemmeren de nieuwkomers daarmee bij hun zoektocht naar een baan of huis.

Asielzoekers komen in aanmerking voor inschrijving in het BRP zodra ze zes maanden in Nederland zijn en hun identiteit is vastgesteld. Statushouders, die in bezit zijn van een verblijfsvergunning, mogen zich sowieso inschrijven. Van der Burg schrijft dat het overgrote deel van de wachtenden (12.010 personen) bestaat uit asielzoekers die langer dan zes maanden in Nederland zijn.

Van der Burg wijt de achterstanden aan de tijdelijke sluiting van de BRP-inschrijflocaties tijdens de coronapandemie, in 2020 en 2021. De achterstanden zijn sindsdien opgelopen vanwege het onverwacht hoge aantal asielzoekers en nareizigers. Momenteel zijn er vijf gemeenten met zo’n inschrijflocatie, Van der Burg wil dat aantal mogelijk uitbreiden. Ook heeft hij ideeën om de locaties efficiënter te laten werken, en worden de mogelijkheden voor spoedinschrijvingen mogelijk uitgebreid, zodat nieuwkomers geen huis of baan mislopen omdat ze geen BSN hebben.

Maarten Albers