Amsterdam trekt zich niets aan van verzoek van VN-mensenrechtencomité: ADM-terrein wordt ontruimd

Het ADM terrein in Amsterdam Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘De rechter heeft onherroepelijk bepaald dat de gemeente moet handhaven op het bestemmingsplan. Het terrein is bestemd voor havengebonden bedrijvigheid. Daar mag niet gewoond worden’, staat in een verklaring van de gemeente hierover. De gemeente gaat niet direct de politie inschakelen voor een ontruiming. Ambtenaren gaan nu eerst ter plekke de situatie bekijken en gaan met de bewoners in gesprek, in de hoop dat ze vrijwillig vertrekken. Mocht dat niet lukken, dan wordt op een later moment ontruimd.

De ADM’ers stapten vorige week naar het mensenrechtencomité in een laatste poging op het gekraakte terrein te kunnen blijven. De reactie van dit mensenrechtencomité gaf de bewoners van het ADM-terrein hoop. In een brief werd de gemeente verzocht voorlopig niet te ontruimen, zolang de zaak in behandeling is bij het comité.

Illegaal

Het 45 hectare grote terrein werd 21 jaar geleden gekraakt en ontwikkelde zich tot een culturele vrijplaats. Er werden onder meer festivals georganiseerd als Robodock. De Raad van State oordeelde dat de ruim honderd bewoners weg moeten omdat ze er illegaal wonen en de activiteiten die ze er organiseren in strijd zijn met het bestemmingsplan. Op het terrein moet nu een servicewerf voor scheepsonderhoud en reparatie komen.

De gemeente heeft de ADM’ers een alternatief aangeboden in Amsterdam-Noord. Hier is echter geen plek voor de woonboten. De gemeente meent echter dat het geboden alternatief voldoet aan de eisen. Zo is hier onder meer elektriciteit, water en sanitair aangelegd.

Rafelranden

De bewoners hadden tot eerste kerstdag de tijd om te vertrekken. Hoewel een deel van de groep inmiddels is verkast, heeft niet iedereen daaraan gehoor gegeven. Het gemeentebestuur onderstreept het belang voor de stad van dergelijke ‘rafelranden’, waar vrije geesten ongestoord kunnen experimenteren. Maar volgens de ADM-bewoners is er in ‘een stad die geregeerd wordt door kapitaal geen ruimte meer voor vrijzinnig sociaal en cultureel experiment.’