Amsterdam pakt straathandel in lachgas aan

Het bedrijf Ufogas vervoert vanaf een bakfiets lachgas naar verkooppunten in het centrum van de stad om de ballonnen aan de man te brengen. Beeld ANP

De groeiende populariteit van lachgas bezorgt steeds meer gemeenten hoofdbrekens. Omdat lachgas onder de warenwet valt, is het vrij te gebruiken. Tegelijk leidt het gebruik ervan elk jaar tot meer problemen, vooral tijdens evenementen en op feestdagen. In Amsterdam heeft de verkoop van lachgas op straat sinds het voorjaar ‘een enorme vlucht genomen’, schrijft Halsema. Ze doelt daarbij onder meer op ‘hinderlijk gedrag van gebruikers, intimiderend gedrag van verkopers en vervuiling op straat’, met name in populaire uitgaansgebieden als het Leidseplein, Rembrandtplein en de Wallen.

De verkoop van lachgas op straat is al veel langer verboden in Amsterdam. Voor de verkoop is een vergunning nodig, maar die verstrekt de stad nooit. Toch greep bijna geen agent of opsporingsambtenaar in als iemand lachgas aan de man bracht. Dat wordt vanaf nu anders, zegt de woordvoerder van Halsema. ‘In sommige delen van de binnenstad heeft de verkoop echt invloed op de sfeer. De aanpak van deze vorm van straathandel heeft daardoor prioriteit gekregen.’

Ook lachgasbestellingen die online worden gedaan en op straat worden afgeleverd, vallen volgens Halsema onder het ventverbod dat de gemeente nu actief gaat handhaven. Die waarschuwing lijkt rechtstreeks van toepassing op Ufogas, dat officieel als koeriersbedrijf opereert maar grotendeels online werkt. Het Parool beschreef in juli hoe de 25-jarige Amsterdammer Deniz Üresin met Ufogas online bestellingen à la minute uitlevert via de dertien bakfietsen met gasflessen die hij ’s avonds en ’s nachts in de Amsterdamse binnenstad heeft klaarstaan.

Tienduizenden euro’s

Voor het uitleveren van elke bestelling heeft Üresin als koerier juridisch gezien een kwartier de tijd, voor elke nieuwe bestelling komen daar nog eens vijftien minuten bij. Üresin zou op die manier tienduizenden euro’s per avond omzetten. Hij leek onaantastbaar, al heeft de gemeente hem nu het voornemen van een last onder dwangsom verstrekt: gaat hij door met de verkoop van lachgas, dan krijgt hij een boete van 95 euro en een dwangsom die duizenden euro’s kan bedragen. Ufogas wordt in Halsema’s brief ‘een van de grote verkopers van lachgas’ genoemd, al wil haar woordvoerder niet bevestigen dat het om dit bedrijf gaat.

Mede naar aanleiding van een lachgasrijke Koningsdag roepen steeds meer gemeenten de regering op om landelijk lachgasbeleid in te stellen. Lokale bestuurders maken zich vooral zorgen over het excessieve gebruik van het gas. Zo zouden twee jonge mensen in Enschede in het ziekenhuis zijn opgenomen met een incomplete dwarslaesie als gevolg van overmatig gebruik van lachgas. Het is een van de redenen waarom ook die stad het gebruik en de verkoop van lachgas in het centrum zo snel mogelijk wil verbieden.

Op verzoek van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) beoordeelt het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring Drugs opnieuw tot welke risico’s lachgas leidt op het vlak van volksgezondheid, openbare orde en criminaliteit. Aan de hand van dit in november verwachte rapport beslist Amsterdam of aanvullende maatregelen tegen lachgas nodig zijn.