Amsterdam pakt hoge ouderbijdragen voor basisonderwijs aan

Kinderen van groep 3 van de Peetersschool in Amsterdam-Zuid. Beeld Koen Suyk / ANP

Hoge ouderbijdragen werpen een drempel op voor kinderen uit minder welgestelde gezinnen, schrijft wethouder Marjolein Moorman aan de gemeenteraad. ‘Deze drempel vergroot de kansenongelijkheid’, aldus Moorman.

De gemiddelde ouderbijdrage in Amsterdam is 112 euro, landelijk is dat 57 euro. Sommige scholen vragen aanzienlijk meer. Zo vraagt de Peetersschool in Amsterdam-Zuid 700 euro per jaar. Volgens Emma Lieske, waarnemend directeur van de school, wordt een verkeerd beeld geschetst, alsof scholen met rijke ouders minder welgestelde leerlingen buiten de deur willen houden. Maar van de ouderbijdrage worden ook de overblijf en de schoolreisjes betaald. ‘Wij zijn open over de kosten. Andere scholen vragen misschien een lagere bijdrage, maar brengen allerlei extra kosten in rekening’, aldus Lieske. Bovendien is de ouderbijdrage niet verplicht. ‘Als blijkt dat ouders die niet kunnen betalen, hoeft dat ook niet’, zegt Lieske.

Groepsdruk

Volgens wethouder Moorman is die vrijwilligheid betrekkelijk. ‘De groepsdruk, de sociale dwang, alsmede de wens om hun kind volwaardig aan het onderwijs op school te laten deelnemen, maken dat deze ouders onvoldoende ruimte zien om zich tegen de ouderbijdrage te verzetten’, schrijft ze. Daardoor zouden ouders ‘dure’ scholen bij voorbaat mijden.

Scholen worden gesubsidieerd door de rijksoverheid, maar daarnaast heeft de gemeente Amsterdam een flink onderwijsbudget: 30 miljoen euro per jaar om onder meer vakleerkrachten cultuur en bewegingsonderwijs te betalen, nieuwkomers op te vangen of burgerschap te bevorderen. Daarnaast is er tot 2022 bijna 23 miljoen uitgetrokken om het lerarentekort te bestrijden, bijvoorbeeld door reiskosten te vergoeden, zij-instromers te begeleiden of directeuren te begeleiden. Scholen als de Peetersschool krijgen elk jaar zo’n 50 duizend euro van de gemeente, zegt waarnemend directeur Lieske.

‘Er wordt nu net gedaan alsof de segregatie in Amsterdam de schuld is van scholen die te veel geld vragen. Maar de segregatie is ontstaan doordat de huizen in sommige buurten veel duurder zijn dan in andere. Daar verandert deze maatregel niets aan’, aldus Lieske.

Wethouder Moorman gelooft echter dat hoge ouderbijdragen wel degelijk een drempel opwerpen. Zij wordt daarin gesteund door de gemeenteraad en de meerderheid van de schoolbesturen. Vanaf het schooljaar 2021-2022 wil zij de normen verder aanscherpen: dan komen basisscholen niet langer in aanmerking voor gemeentelijke subsidie als zij een ouderbijdrage vragen die hoger ligt dan 112 euro, het Amsterdams gemiddelde.