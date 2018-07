Amsterdam-Oost wil pokébowls, weet Deliveroo. En dus komen die er

Deliveroo is bekend als maaltijdbezorger, maar sinds kort runt het bedrijf ook zelf restaurants. Vanuit een nieuwe hippe foodhall in Amsterdam-Oost levert Deliveroo pokébowls en rijsttafels aan de wijk: een nieuwe fase in de jacht op een groter aandeel van de bezorgmarkt.

Het restaurant van Deliveroo in Amsterdam-Oost. Foto Pauline Niks

Aan het Amsterdamse Zeeburgerpad verovert maaltijdbezorgbedrijf Deliveroo een nieuw stuk territorium. In een hippe foodhall heeft de maaltijdbezorgdienst haar eerste eigen keukens gebouwd. Die worden bestierd door topchefs Ron Blaauw (van sterrenrestaurant Ron Blaauw) en Michiel van der Eerde (van pop-uprestaurant Baut). Zij (lees: hun koks) maken zes verschillende soorten eten, van Hawaiiaans tot Vietnamees.

In de smalle ruimte achter de keukens zitten twintigers ChuiLie Wong en Gerwin Chan achter een tafeltje. Ze dragen lichtblauwe T-shirts met het bedrijfslogo en kijken uit op een warmhoud-tafel en een paar klapstoeltjes en koelkasten. Aan hen de taak om de fietskoeriers op te vangen en met het eten in hun rugtas-box weer op pad te sturen. Vanuit hier levert Deliveroo pokébowls en rijsttafels aan Amsterdam-Oost.

Een Brits format

Het Britse Deliveroo breidde drie jaar geleden uit naar Nederland en veroverde in rap tempo de grote steden. De dienst concurreert met bezorgdiensten als Foodora, Thuisbezorgd en Uber Eats. Ook deze eigen keukens – onder de naam Deliveroo Editions – zijn een Brits format.

Het bedrijf bezorgt niet alleen, maar verzamelt ook: de data van zijn klanten. Op basis van de bestellingen kan Deliveroo zien welke gerechten in welke wijken goed verkopen en in welke buurten bepaalde smaken ontbreken. Zo wist de bezorgdienst dat in Amsterdam-Oost behoefte was aan pokébowls.

Statistiek heeft altijd gelijk. Foodhall Mooie Boules - de hippe eetzaal/bar/jeu-de-boules-hal waarin de keukens zijn gevestigd - opende drie weken geleden de deuren. In stilte registreerde Deliveroo hoe het Editions-concept aansloeg. Zonder promotie kwamen al honderden bestellingen binnen vanuit de omliggende buurten.

Deliveroo groeit als kool, het bedrijf is actief in twaalf landen en had in 2016 een omzet van 170 miljoen euro. De dienst is niet onomstreden. In Nederland is het bedrijfsmodel van Deliveroo onderwerp van maatschappelijke discussie. Na zich een positie te hebben verworven in Nederland, verruilde Deliveroo vorig jaar de rol van werkgever voor die van opdrachtgever.

Komende maandag oordeelt de Amsterdamse rechter in een zaak tegen de bezorgservice, aangespannen door een van de koeriers. Tot vorig jaar was student Sytze Ferwerda in dienst, totdat Deliveroo besloot enkel nog met zzp’ers verder te gaan. ‘Schijnzelfstandigheid’, zegt Ferwerda. Hij eist herstel van zijn dienstverband en wordt daarin gesteund door de PvdA en vakbond FNV.

De maaltijddienst mag in de ogen van linkse partijen en bonden symbool staan voor alles wat mis is aan de oprukkende platformeconomie, het weerhoudt Deliveroo er niet van de jacht op een steeds groter aandeel van de bezorgmarkt voort te zetten. De nieuwe eigen keukens zijn daar een voorbeeld van.

Topkoks

De topkoks in de foodhall koken voor de inwoners van Amsterdam-Oost, die voorheen dit eten ontbeerden, maar ook voor het hippe publiek van Mooie Boules. De foodhall is een uit de hand gelopen idee van een groep vrienden die jeu de boules-toernooitjes organiseerden op het Museumplein. Het kostte een paar ton om de kale hal in te richten, zegt mede-eigenaar Jesse van der Meulen. De samenwerking met Deliveroo is ‘win-win’, vertelt hij. De bezorgdienst bouwde de keukens en zette er gerenommeerde chefs in. Dat was de jonge ondernemers op eigen kracht niet gelukt.

Keuken van Deliveroo. Foto Pauline Niks

De maatschappelijke discussie over Deliveroo is Van der Meulen niet ontgaan. ‘Ja, we hebben het er onderling even over gehad.’ Maar hij werkt als startup-ondernemer veel met zzp’ers en voelt zich thuis bij de aanpak van Deliveroo. ‘De ontwikkeling van de arbeidsmarkt loopt voor op de regelgeving’, zegt Van der Meulen. Chef-kok Ron Blaauw is blij dat zijn eten nog meer mensen bereikt. Hoe Deliveroo zijn bedrijf runt, moet het zelf weten, zegt hij. ‘Ik heb mijn mensen gewoon in dienst.’

Instant keukens

Vorig jaar verschenen in Londen de eerste instant keukens van Deliveroo. Soms in bestaande panden, elders in simpele bouwketen. De ‘Rooboxes’, zoals het bedrijf de voorgefabriceerde kookboxen noemt, zijn onderwerp van debat in Engeland. Het contrast tussen de containers in Londen en de hippe foodhall in Amsterdam is groot. The Guardian beschreef vorig jaar hoe het keukenpersoneel met de deuren open werkte omdat de containers geen ramen hebben.

Volgens de site Eater.com bereiden momenteel 74 Deliveroo-restaurants hun eten in twaalf keukens verspreid over het Verenigd-Koninkrijk. De beoogde 200 keukens in 2017 werden niet gehaald. Lokale gemeenteraden vormen een obstakel voor snelle uitbreiding. Londenaren klaagden over overlast van de af- en aanrijdende scooters.

Deliveroo Nederland heeft lessen getrokken uit de Britse ervaringen, zegt directeur Stijn Verstijnen. ‘De keukens moeten een fijne werkomgeving zijn voor de koks en de bezorgers.’ Het bedrijf kijkt ook naar mogelijkheden in Rotterdam en Den Haag. De volgende ‘Editions’ zouden ook enkel keukens kunnen zijn van waaruit eten wordt bezorgd, zegt Verstijnen, maar ook dat moeten goede werkplekken zijn. ‘Dat hebben we wel geleerd van Londen.’

Of de pizzabakkers in de omgeving blij zijn met de nieuwe concurrent? Verstijnen weet het niet. ‘Ik heb het ze niet gevraagd. Maar ik hoop het wel. We bieden een aanvulling, dit eten was er nog niet in Oost. En we trekken meer mensen naar het gebied.’