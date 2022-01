Amsterdam neemt als eerste maatregelen tegen oprukkende flitsbezorgers

Fietsers in dienst van bezorgbedrijf Gorillas werken vanuit kantorencomplex Init in Amsterdam-Oost. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Pijlsnelle boodschappenbezorgdiensten zoals Gorillas, Getir en Flink mogen door het besluit een jaar lang geen nieuwe vestigingen van hun zogenoemde ‘dark stores’ openen binnen de Amsterdamse stadsgrenzen. Dit zijn kleine distributiepunten waar bezorgers de producten verzamelen. Amsterdam telt er inmiddels ongeveer dertig. Vaak liggen ze midden in woonwijken, omdat de bedrijven beloven binnen enkele minuten te bezorgen.

Het komen en gaan van bezorgers, en de logistieke aanvoer door vrachtwagens leidt volgens de gemeente tot veel overlast. Zo klagen bewoners over geblokkeerde stoepen, nachtelijke geluidsoverlast en onveilige verkeerssituaties door de snel fietsende bezorgers. ‘Het college drukt met dit besluit op pauze, voordat de toename van dark stores voor flitsbezorging uit de hand loopt’, zegt de Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks).

De gemeente gaat het jaar gebruiken om met nieuwe regels te komen en wil onder meer een specifiek bestemmingsplan voor bezorgdiensten. Nu vallen ze tussen winkels en supermarkten in, waardoor ze zich op veel plekken zonder extra vergunning kunnen vestigen. Flitsbezorgdienst Flink laat in een reactie weten verrast en teleurgesteld te zijn. Het bedrijf zegt met de gemeente in gesprek te gaan om de Amsterdamse klanten in de toekomst te kunnen blijven bedienen.

Ontwrichtend effect

Het gemeentelijk verbod past in een reeks harde maatregelen die Amsterdam de afgelopen jaren nam tegen uitwassen van nieuwe bedrijven. Zo ging het toerisme te lijf door registratie te verplichten voor vakantieverhuur via Airbnb. Door die maatregel verloor het onlineplatform in één klap ongeveer driekwart van het aanbod.

Het gemeentebestuur lijkt van die eerdere ervaring te hebben geleerd, zegt Walther Ploos van Amstel, lector stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Al een jaar na de introductie van de flitsbezorgdiensten komt de hoofdstad met maatregelen. Ploos van Amstel: ‘Het is een belangrijk signaal, je kunt niet snel genoeg met maatregelen komen: de snelle groei heeft direct een ontwrichtend effect op de stad.’

Ploos van Amstel denkt wel dat het lastig wordt om het verbod in de praktijk te handhaven. Zolang een speciaal bestemmingsplan niet nodig is, houden bezorgdiensten zich gewoon aan de wet. Bovendien leveren ze als bedrijf een normale dienst waar vraag naar is. ‘Je moet dan als gemeente hele goede argumenten hebben om een bedrijf te verbieden. Het is de vraag of er niet eerst andere maatregelen tegen de overlast genomen kunnen worden, zoals een verbod op fietsen op de stoep of geluidsbeperking.’

Nieuwe regels en in gesprek

Vooralsnog is Amsterdam de enige gemeente die zo hard ingrijpt. Den Haag werkt aan nieuwe regelgeving en zegt de flitsbezorgdiensten bij voorkeur naar locaties te sturen waar overlast voorkomen kan worden, maar voert nog geen verbod in. De gemeente Leiden beraamt zich op aanvullende regels voor snelle bezorgdiensten, maar wacht eerst juridisch advies daarover af. Een verbod op nieuwe vestigingen behoort daar tot de mogelijkheden. Ook Rotterdam en Utrecht zoeken nog naar een oplossing voor de overlast.

Andere gemeenten proberen eerst samen met flitsdiensten een oplossing te vinden. Een woordvoerder van de gemeente Tilburg zegt dat het college niet van plan is op korte termijn een verbod op te leggen. De gemeente gaat in gesprek met bezorgdiensten die overlast veroorzaken; vooralsnog is in de stad over één filiaal een klacht binnengekomen. Ook in Nijmegen, waar een enkele dark store overlast veroorzaakt, gaat de gemeente met huiseigenaren en flitsdienst het gesprek aan.