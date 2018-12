Amsterdam krijgt 24-uursopvang voor vijfhonderd uitgeprocedeerde asielzoekers

Dat schrijft GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink woensdag aan de gemeenteraad. ‘Het realiseren van kleinschalige locaties, verspreid over de stad, is in de huidige Amsterdamse vastgoedmarkt een grote opgave’, zo staat in het uitvoeringsplan voor de 24-uursopvang van ongedocumenteerden. Het doel is geen permanente opvangplek, maar een ‘veilige omgeving’ waar mensen aan hun toekomstperspectief kunnen werken.

Amsterdam denkt aan groepswoningen voor maximaal tachtig personen. De bewoners moeten met z’n tweeën een kamer delen. Ook de keukens en het sanitair worden gedeeld. Nu heeft Amsterdam uiteenlopende voorzieningen voor ongedocumenteerden, waaronder drie locaties voor ‘bed, bad en brood’ (345 plekken van 16 uur ’s middags tot 9 uur ’s ochtends) en twee locaties voor 24-uursopvang (50 plekken).

Een asielzoeker ligt in de Vluchtgarage in Amsterdam-Zuidoost. Op deze locatie wonen geen vluchtelingen meer. Beeld Julius Schrank

De betrokkenen krijgen een zogenoemde casemanager, die hen begeleidt. Er komt meer juridische ondersteuning, zodat sneller duidelijk wordt of iemand rechtmatig in Nederland kan blijven of niet. Ook de hulp van buurtbewoners en vrijwilligers wordt gewaardeerd, aldus het plan. De meeste ongedocumenteerden in Amsterdam komen uit Eritrea, Iran, Ghana en Nigeria.

Amsterdam is een van de vijf gemeenten die de komende drie jaar experimenteren met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Nu nog hebben enkele tientallen gemeenten een regeling voor bed, bad en brood. Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) besloten eind november tot de pilot voor een Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) in vijf steden.

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven gaan door met de (heel verschillende) manier waarop zij nu uitgeprocedeerde asielzoekers bed, bad, brood bieden en zullen onderling ervaringen uitwisselen. Na drie jaar kunnen nog maximaal drie andere gemeenten aanhaken. De opvang in andere gemeenten moet dan zijn afgebouwd. De acht LVV’s zijn dan de enige plek waar uitgeprocedeerde asielzoekers terecht kunnen, zo is het voornemen. Alleen kortstondige lokale noodopvang mag open blijven, zonder dat de landelijke overheid daaraan bijdraagt.