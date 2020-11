Amsterdam komt tot inkeer door corona: voortaan alleen nog ‘kwaliteitstoeristen’ in de stad

Drukte in het stadscentrum van Amsterdam, ondanks de waarschuwing 1,5 meter afstand te houden. Beeld Hollandse Hoogte / Sabine Jooste

Dat staat in een plan dat donderdag werd gepresenteerd door Amsterdam & partners, een samenwerking tussen de gemeente en 950 bedrijven en instellingen. Dat plan wil ook een einde maken aan de monocultuur in de binnenstad, waar bijna alle voorzieningen zijn gericht op de toerist.

Hoe krijgen we waardevolle bezoekers naar onze stad? Dat was volgens directeur Geerte Udo van Amsterdam & Partners de grote vraag tijdens een rondgang die zij afgelopen maanden op verzoek van de gemeente maakte langs ondernemers en bewoners. Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) nam het advies in ontvangst. Amsterdam wil al langer overlast gevende bezoekers weren (overmatig drinken en blowen) en ondernemers die hun geld verdienen ten koste van de leefbaarheid van de hoofdstad een halt toe roepen. Bijvoorbeeld de Nutellawinkels.

Volgens het advies moet Amsterdam zich meer richten op congres- en cultuurbezoekers. Die laatste groep wordt ruim opgevat: ook de Heineken Experience past daarin. Udo: ‘Eerder spraken we over meer kwaliteitstoeristen, maar die term suggereerde ten onrechte dat Amsterdam alleen nog rijke toeristen wil verwelkomen.’ Vóór corona trok Amsterdam bijna 20 miljoen bezoekers per jaar. Udo schat dat 20 tot 25 procent van deze bezoekers geen respect of belangstelling voor de stad toonde. ‘Die hoeven we niet terug. We willen alleen nog bezoekers die waarde toevoegen aan de stad.’

Congresbezoekers

Als voorbeeld noemt zij congresbezoekers. Die geven volgens haar relatief veel geld uit, maar dragen ook bij aan het vestigingsklimaat van de stad. Bedrijven, universiteiten en start-ups doen hun voordeel met de komst van allerlei specialisten op een vakgebied. Het Amsterdamse college stelde deze week 28 miljoen euro beschikbaar, mede bedoeld voor een imagocampagne en om congresorganisatoren te verleiden om voor Amsterdam te kiezen. Met de nadruk op groeisectoren zoals de gezondheidszorg, fintech en kunstmatige intelligentie.

Amsterdam & partners adviseert particuliere vakantieverhuur (zoals Airbnb) helemaal te verbieden. De verhuurders dragen volgens het advies niet bij aan de stad (bijvoorbeeld met betaalde banen of opleidingsplekken) en onttrekken schaarse ruimte aan de woningmarkt. Airbnb is op dit moment verboden in enkele wijken, op basis van de overlastwetgeving.

Ruim de helft van alle bezoekers, stelt Udo, zijn dagjesmensen. Zij pleit voor een belasting voor deze groep, omdat dit volgens haar eerlijker is – nu betalen hotelgasten bijna alle toeristenbelasting. Zo ontstaat een nieuw instrument om bezoekersstromen te sturen. ‘We denken niet aan de tolpoortjes rond de stad, de gemeente zal dat verder moeten onderzoeken.’

Tijdens de lockdown begin dit jaar veranderde de Amsterdamse binnenstad in een spookstad. Dat bewees volgens veel bewoners dat dit deel van de stad hun niets meer te bieden heeft. Het advies stelt voor buurtinitiatieven en lokale bedrijfjes te stimuleren, en dat te bekostigen uit de toeristenbelasting. Net als een bewonerspas die toegang biedt tot de culturele instellingen in de eigen stad.