Amsterdam kiest voor rust: vanaf volgend jaar verbod om ’s nachts op de grachten te varen

De nieuwe maatregel is onderdeel van het nieuwe vaarbeleid van de gemeente, zo maakte wethouder Sharon Dijksma, verantwoordelijk voor Verkeer en Vervoer, dinsdag bekend. In de Nota Varen, een voorstel, constateert de gemeente dat de overlast op de grachten tussen 2015 en 2017 met 30 procent toenam. ‘Een belangrijk signaal dat het echt nodig is om de rust een beetje terug te brengen’, zo valt in de nota te lezen.

Ook een verbod op varen zonder vergunning met meer dan 12 mensen aan boord, behoort tot het pakket maatregelen, net als de inzet van extra handhaving bij op- en afstaplocaties. De meeste klachten die de gemeente krijgt gaan over geluidsoverlast, veroorzaakt door luide (beschonken) opvarenden, harde muziek of bootjes die op hoge snelheid door de grachten varen.

Volgens een woordvoerder van wethouder Dijksma zijn de maatregelen niet specifiek gericht op één bron van overlast, maar op het terugdringen van de drukte in het algemeen. ‘Iedereen zit op het water, toeristen, Amsterdammers en Nederlanders.’

Vergunningen

Naast de maatregelen tegen overlast, staat ook het nieuwe vergunningenbeleid voor rondvaartboten in het voorstel van de gemeente.

De gemeente wil al enkele jaren de Amsterdamse rondvaartmarkt ‘opengooien’ om te voldoen aan Europese concurrentieregels. Ook wil het stadsbestuur kleinere, stillere en schonere boten op het water. De hervormingsdrift van de gemeente was de afgelopen jaren onderwerp van een conflict met de rederijen. Vorig jaar nog wilde het stadsbestuur tientallen grote rondvaartboten uit de grachten verbannen. Maar daar zette de Raad van State een streep door.

‘We hebben er vertrouwen in dat het beleid zoals we het nu voorstellen, de juiste oplossing is,’ zegt de woordvoerder van de wethouder. ‘Het is in overleg met de rondvaartbranche tot stand gekomen. Maar natuurlijk kunnen we niet iedereen tevreden stellen. De ruimte op het water is schaars, dus we moeten wel beperkingen stellen.’

In het nieuwe voorstel worden 550 vergunningen vergeven. Daarbij mag niemand worden voorgetrokken, benadrukt de gemeente. Tot 23 januari is er ruimte voor inspraak op het voorstel van de gemeente, daarna wordt de Nota Varen officieel beleid.