Amsterdam gewaarschuwd voor radicalisering belager Joods restaurant

Enkele weken voordat Saleh A. de ruiten ingooide bij restaurant HaCarmel, deed een bezorgde medewerker van de dienst Werk en Inkomen een melding over hem bij het Meld- en adviespunt Radicalisering. Dat schrijft NRC Handelsblad. De gemeente liet echter na de man op te nemen in haar aanpak voor geradicaliseerde moslims. In plaats daarvan werd hij doorverwezen naar de geestelijke gezondheidszorg. Pas nadat de Syriër eind vorig jaar onder het roepen van de kreet ‘Allahu Akbar’ met een knuppel ruiten insloeg en een Israëlische vlag veroverde, is hij alsnog opgenomen in de persoonsgerichte radicaliseringsaanpak.

Advocaat Willem van Vliet bevestigt dat er een melding is gedaan over zijn verwarde cliënt. ‘Ik heb dat informeel vernomen, maar de melding zit niet in het strafdossier.’ Hij weet dan ook niet precies wat de inhoud was van die tip. ‘Wel dat er vervolgens onderzoek is gedaan. Na het besluit dat mij cliënt psychische hulp nodig had, is hij doorgestuurd naar een ggz-psycholoog.’

Vertrouwelijk

Dat de gemeente een verkeerde inschatting maakte, zoals NRC schrijft, is gezien de daad van A. een logische conclusie. Maar een woordvoerder van waarnemend burgemeester Van Aartsen kan daar verder niet inhoudelijk op reageren. ‘Wij doen geen mededelingen over individuele personen over wie onze antiradicaliseringsafdeling informatie heeft. Dat is vertrouwelijk.’

In algemene zin wil de woordvoerder wel zeggen dat er bij het Meld- en adviespunt van de gemeente regelmatig tips en vragen binnenkomen over Amsterdammers die vermoedelijk radicaliseren. ‘Vervolgens worden die meldingen in samenspraak met het Openbaar Ministerie, de politie en hulpverleningsinstanties besproken en bepaald wat de beste maatregel is.’



Logisch

Na de daad van Saleh A. is dat oordeel inderdaad veranderd, bevestigt advocaat Van Vliet. ‘Maar dat is natuurlijk ook meer dan logisch, als je kijkt wat hij gedaan heeft.’ Naast psychische begeleiding krijgt A. nu ook dagbesteding en hulp bij zijn financiën, zegt zijn Advocaat. Verder noemt hij zijn cliënt ‘een psychisch wrak’, die naast oorlogservaringen in Syrië, ook in Nederland nog een paar zware psychische tikken kreeg toen hij hier een kind verloor.



Ondanks de duidelijke ideologische motivering en de angst die zijn actie veroorzaakte, kwalificeert het Openbaar Ministerie de vernieling niet als een daad met terroristisch oogmerk. Dat oordeel leidde afgelopen maanden tot veel verontwaardigde reacties. Dezelfde kritiek was deze week te horen, nadat in Den Haag een verwarde Syrische man drie mensen neerstak en de politie al snel de conclusie trok dat het niet om terrorisme ging.

Afgewezen

Advocaat Van Vliet wijst erop dat advocaten namens de Joodse gemeenschap via het gerechtshof hebben geprobeerd het OM te dwingen alsnog voor terrorisme te vervolgen. ‘Dat verzoek is op alle punten afgewezen, en die rechters van het hof zijn echt geen koekenbakkers.’ Verder benadrukt hij dat de politieke motivatie en de angst die de gebroken ruiten hebben ingeboezemd bij de Joodse gemeenschap zonder twijfel zal terugkomen in de strafeis van de officier. ‘Dat wordt echt geen boete van 120 euro, zoals gebruikelijk voor een vernieling.’

Verder betreurt hij het dat Saleh A. nu in een adem wordt genoemd met de messensteker in Den Haag. ‘Wat mijn cliënt heeft gedaan wil ik niet goedpraten, maar gesneuvelde ruiten zijn natuurlijk wel heel iets anders dan insteken op mensen die er makkelijk door hadden kunnen omkomen.’