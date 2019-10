Amsterdam geeft weer miljoeneninjectie aan afvalbedrijf

Nederland, Amsterdam, 23-8-2019 Waterzuiveringsinstallaties van de AEB-vuilverbrander. Beeld Guus Dubbelman/ de Volkskrant

Tijdens het debat dat aan de stemming voorafging, wilde de raad wel van een van de twee verantwoordelijke wethouders, Sharon Dijksma, horen hoe die 45 miljoen euro is onderbouwd. Ook wilden de partijen weten wat er is gebeurd met de 35 miljoen die eerder al in het noodlijdende bedrijf was gestoken. Dijksma kon daar alleen achter gesloten deuren op antwoorden, omdat het bedrijfsgevoelige informatie betrof. Ze kon wel zeggen dat het geld nodig is voor salarissen, operationele kosten en het vervoeren van slib, en dat niet het hele bedrag ineens zal worden uitgegeven.

Het Amsterdamse afvalbedrijf zit al maanden in de problemen. In juni besloot de directie van het bedrijf, dat voor 100 procent eigendom is van de gemeente, om vier van de zes verbrandingsovens stil te leggen. Door aanhoudende storingen en brandjes was het niet meer verantwoord ze aan de gang te houden. Sindsdien lijdt het bedrijf dagelijks enorm verlies. Er is geld nodig om de reparaties uit te voeren en er wachten er ook nog stevige claims van klanten die hun afval ineens niet meer kwijt konden bij AEB.

De gemeente moest bovendien enorme inspanningen leveren om te voorkomen dat afval zich in de straten van Amsterdam zou ophopen, en met lapmiddelen de warmtevoorziening van duizenden Amsterdamse huishoudens veiligstellen.

Verkocht

De Amsterdamse politiek heeft de afgelopen maanden in grote meerderheid besloten dat AEB gedeeltelijk verkocht moet worden. Dat zou beter zou zijn voor de bedrijfsvoering en de financiële risico’s beperken die de stad nu loopt. Maar er volgde veel discussie over de vraag wie die eigenaar dan moest worden. Verantwoordelijk wethouder Udo Kock (D66) stapte vorige maand op toen bleek dat de rest van het stadsbestuur niet instemde met zijn plan om de het hele afvalbedrijf over te doen aan het particuliere bedrijf Beelen. De rest van het bestuur wilde daarna een overname door HVC verkennen, maar ook die ketste af.

De oppositie vond dat het college tijd en veel geld heeft verknoeid door in te zetten op een samengaan met het publieke nutsbedrijf HVC, terwijl ‘het college had kunnen weten dat er daar geen interesse was’, aldus VVD-fractieleider Marianne Poot. Per dag kost het overeind houden van AEB nu meer dan de hele bezuiniging die is opgelegd aan de Amsterdamse mantelzorg, zei voorman Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren. Veiling

Nu ligt optie drie op tafel: ‘een competitief verkoopproces’, feitelijk een veiling waarbij verschillende bedrijven kunnen bieden op (onderdelen) van AEB. Dat proces wordt op dit moment voorbereid door de gemeente.