Amsterdam bouwt noodlokalen om groei Haga Lyceum mogelijk te maken

Het Cornelius Haga Lyceum gaat zich voorbereiden op groei. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘De school kan deze lokalen tijdelijk gebruiken’, schrijft onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA) donderdag in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad. Met de extra lokalen erbij zou er genoeg plek moeten zijn voor de 129 nieuwe leerlingen die de school er volgens de gemeente volgend jaar bij krijgt. Moorman benadrukt dat ze de maatregelen neemt ‘in het belang en de veiligheid van de kinderen’.

De gemeente weigerde sinds maart elke medewerking aan uitbreiding van het Haga Lyceum omdat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in een brief had gewaarschuwd dat er op de school sprake zou zijn van antidemocratisch onderwijs. Het stadsbestuur wilde eerst het onderzoek afwachten dat de onderwijsinspectie naar aanleiding van die ‘ernstige signalen’ was gestart.

Intussen eisten wethouder Moorman en burgemeester Femke Halsema wel het aftreden van het schoolbestuur en directeur Soner Atasoy. Tevergeefs. Ook pogingen om de ouders tegen het bestuur op te zetten liepen op niets uit. Integendeel, voor het nieuwe schooljaar meldden zich 135 nieuwe Amsterdamse leerlingen aan, daar zijn er volgens Amsterdam nu nog 129 van over. Ook van buiten de stad zouden er nog tientallen leerlingen bijkomen, claimt de school. Veel meer dan waarvoor ruimte is binnen het huidige schoolgebouw.

Aan het gemeentelijk ‘moratorium’ van maart komt een eind nu het inspectieonderzoek donderdag openbaar is geworden. De inspectie heeft geen aanwijzingen gevonden voor antidemocratisch of salafistisch onderwijs, maar is wel zeer kritisch over het bestuur, burgerschapsonderwijs en de financiën van de school. Onderwijsminister Arie Slob eist nu het opstappen van het schoolbestuur en directeur-bestuurder Soner Atasoy.

‘Zodra de aanwijzing van de minister van Onderwijs is opgevolgd, zal de gemeente in gesprek gaan met het nieuwe schoolbestuur over de permanente huisvesting van de school’, schrijft Moorman. ‘Aantreden van een nieuw bestuur moet ervoor zorgen dat er weer vertrouwen ontstaat over de kwaliteit van het onderwijs en de wijze waarop de school wordt geleid zodat er weer rust ontstaat in en rondom de school in het belang van de kinderen en het onderwijs.’ Ze reageert in haar brief nog niet op de mededeling van het Haga Lyceum dat het bestuur niet van plan is gehoor te geven aan de oproep om op te stappen.