Amsterdam biedt noodoplossing: cruiseschip voor opvang van zeker duizend asielzoekers

De MS Galaxy zal vanaf 1 oktober in het Westelijk Havengevied in Amsterdam onderdak bieden aan zeker duizend asielzoekers. Beeld Archieffoto meyerwerft.de

De afspraak lijkt op het asielakkoord dat het kabinet vrijdag met de gemeenten en provincies sloot, maar Amsterdam heeft er in de zomer zelfstandig over onderhandeld. ‘Wij vangen al 2.100 asielzoekers en statushouders op in de stad’, zegt verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks). ‘Wij zeggen bijna altijd ‘ja’ als het COA bij ons aanklopt. Toen het verzoek kwam om grootschalige opvang te bieden op een boot, hebben we het kabinet gevraagd ons te helpen met het versneld bouwen van flexwoningen.’

Na de afspraken over een ‘overlooplocatie’ voor zevenhonderd asielzoekers uit Ter Apel in een militaire kazerne bij het Groningse Zoutkamp, is deze week het beschikbaar stellen van het Amsterdamse cruiseschip de tweede grootschalige oplossing om de problemen met de opvang van asielzoekers het hoofd te bieden. Amersfoort maakte dinsdag bekend dat het tijdelijk veertig minderjarige asielzoekers zal opvangen in een hotel: het is een kwetsbare groep die de afgelopen maanden in de crisisopvang in de knel is gekomen. Het kabinetsplan van vrijdag speelde naar eigen zeggen geen rol bij het Amersfoortse besluit.

Woningnood

Amsterdam wil 2.500 tot 3.000 flexwoningen bouwen. Daarin kunnen statushouders gehuisvest worden – vluchtelingen met een verblijfsvergunning dus – maar ook studenten, mensen met maatschappelijke beroepen en spoedzoekers, zoals gescheiden ouders. Voor de eerste duizend woningen ontvangt de stad 12 miljoen euro van het Rijk, over de rest moet nog worden onderhandeld.

Vanwege de woningnood voldoet Amsterdam bij lange na niet aan de taakstelling die gemeenten hebben om statushouders naar rato te huisvesten. Onderdeel van de afspraak met het kabinet is dat de stad daarvoor nu niet op de vingers getikt zal worden, omdat ze wel veel asielzoekers opvangt, zeker nu er ook duizend – en mogelijk zelfs 1.500 – op het cruiseschip terecht zullen komen. Ook in die zin heeft Amsterdam een voorschot genomen op het asielakkoord dat het kabinet vrijdag met gemeenten en provincies sloot. Daarin is opgenomen dat gemeenten de taak hebben om zowel asielzoekers als statushouders op te nemen, maar dat er binnen een provincie uitruil kan plaatsvinden.

Ondergrens

‘Amsterdam moet al veel groepen huisvesten’, zegt Groot Wassink. ‘De dakloosheid is de afgelopen tien jaar verdubbeld en Amsterdam heeft veruit de meeste daklozen. Voor ons is het moeilijk ook nog statushouders aan een huis te helpen. Wij zijn best bereid meer asielzoekers op te nemen, als andere gemeenten wat meer aan de huisvestingskant doen.’

De opvang op het cruiseschip is een noodoplossing, benadrukt Groot Wassink. ‘De afgelopen weken is Nederland in Ter Apel door een ondergrens gezakt. Wij vonden dat we nu een stap vooruit moesten zetten.’ De noodopvang zal tenminste voor een half jaar zijn, met mogelijkheid tot verlenging. Ook in Velsen zullen duizend asielzoekers op een cruiseschip opgevangen worden. Dat zal operationeel zijn in de tweede helft van september.