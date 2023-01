Amper wachtrijen meer op Schiphol, maar is de luchthaven klaar voor een probleemloze zomer?

April vorig jaar, lange rijen op Schiphol door een werkonderbreking van personeel dat zich onder andere bezighoudt met de afhandeling van vracht en bagage. Beeld Joris van Gennip

Met welke problemen kampte Schiphol precies?

De luchthaven had net als veel andere bedrijven te maken met een groot personeelstekort. Het gebrek aan duizenden beveiligers, koffersjouwers en ander personeel zorgde voor lange wachtrijen en geschrapte vluchten. Ze noopten de luchthaven tot een rigoureuze maatregel: het instellen van een reizigerslimiet. Een maximumaantal vertrekkende passagiers moest de drukte bezweren.

Dat is inmiddels aardig gelukt: er staan amper wachtrijen meer. Die rust is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de beperkingen. Toch kan de maatregel op steeds meer weerstand rekenen van luchtvaartmaatschappijen. Deze bedrijven kunnen immers minder tickets verkopen. Op papier zorgt de reizigerslimiet voor een capaciteitsverlaging van gemiddeld 22 procent, zegt Airport Coordination Netherlands, dat toezicht houdt op de verdeling van start- en landingsrechten. Dat zijn dagelijks gemiddeld 25 duizend minder vertrekkende passagiers.

Of vliegmaatschappijen ook al deze toegewezen stoelcapaciteit zouden hebben verkocht, is onwaarschijnlijk. Toch loopt de sector naar eigen zeggen honderden miljoenen euro’s mis. KLM becijferde het verlies op 175 miljoen euro, prijsvechter Easyjet spreekt van ‘tientallen miljoenen euro’s’. Een miljoenenstrop dreigt voor de luchthaven, nu de bedrijven eisen dat Schiphol voor die kosten opdraait.

Er is de luchthaven daarom alles aan gelegen om de zaakjes snel op orde te hebben. In november lanceerde het een ambitieus plan om vanaf april weer op volle toeren te kunnen draaien, zonder beperkingen. Deze week hakt Schiphol de knoop door: ligt de luchthaven op koers voor een probleemloze zomer? Of blijven reizigersbeperkingen ook in 2023 onvermijdelijk?

En? Is Schiphol daar klaar voor?

Zelf verwacht de luchthaven van wel. Er is de afgelopen maanden ook aardig wat werk verzet. Om te beginnen zijn de arbeidsomstandigheden van beveiligers flink verbeterd. Dankzij de beveiligings-cao zijn Nederlandse beveiligers vanaf dit jaar 14,5 procent meer gaan verdienen. Beveiligers op Schiphol verdienen bovendien nog eens 3,90 per uur meer, vanwege een toeslag en een loonsverhoging. Het salaris van een luchthavenbeveiliger is nu 17,10 euro per uur: volgens vakbond FNV veertig procent meer dan een jaar eerder. ‘Daar kan bijna geen enkele werkgever aan tippen’.

Sinds de komst van interim-topman Ruud Sondag is er ook meer oog voor de werkomstandigheden, zegt de vakbond. Bij een recente bijeenkomst met de pers liet Sondag zich kritisch uit over werken op Schiphol. ‘Er waren roosters waarbij mensen om 5.00 uur opstonden, twee uur in de beveiliging werkten en vervolgens uren in vieze, kale wachtruimtes zonder ook maar een kop koffie moesten wachten. Vervolgens konden ze om 13.00 uur weer een paar uur aan de slag. Voor vijf uur werken verdienden ze een minimumloon. Geen wonder dat er mensen vertrokken.’ Inmiddels worden de roosters gestroomlijnd en de personeelskantines opgeknapt.

Al deze ingrepen zorgen ervoor dat de uitstroom van beveiligers is gestopt, zegt zowel Schiphol als FNV. Maar om het komende zomer te kunnen bolwerken heeft de luchthaven nog achthonderd nieuwe mensen nodig. Die worden nu centraal geworven in plaats van via de vijf concurrerende beveiligingsbedrijven. Nieuw personeel wordt bovendien direct uitbetaald, ook al moeten ze 6 tot 8 weken wachten op de uitkomst van de veiligheidsscreening. Dit om te voorkomen dat ze elders een baan aannemen.

Na maanden van deemoedigheid blaakt Schiphol weer van zelfvertrouwen. Officieel is het besluit over het opheffen van het reizigerslimiet nog niet genomen, maar volgens betrokkenen staan de seinen op groen. Vanaf april zou de luchthaven dan weer alle passagiers ordentelijk kunnen verwerken. Dat betekent dat 95 procent van de reizigers binnen 20 minuten door de veiligheidscontrole heen komt.

Is er nog iets dat roet in het eten kan gooien?

Schiphol richt nu al haar aandacht op het werven van beveiligers, maar de luchthaven is van meer personeel afhankelijk. Zo wordt al langer gespeculeerd over personeelstekorten bij de Marechaussee, die op Schiphol de paspoortcontrole verzorgt, al wordt dat verhaal door een woordvoerder resoluut van de hand gewezen: ‘Wij zijn capacitair op orde’.

Ook zijn er zorgen over de bagage- en passagiersafhandeling: medewerkers die koffers sjouwen of reizigers inchecken. Volgens de FNV dreigt er aankomende zomer een personeelstekort van 25 tot 50 procent. Afhandelingsbedrijven KLM Ground Services, Swissport en Viggo erkennen desgevraagd dat er tekorten zijn, maar willen geen aantallen noemen.

De vakbond eist nu dat de cao, die afgelopen zomer werd getekend en pas in 2025 afloopt, wordt opengebroken en de salarissen worden verhoogd. Hoewel de afhandelingsbedrijven worden ingeschakeld door luchtvaartmaatschappijen, hoopt het opvallend genoeg dat Schiphol intervenieert om de salarissen op te krikken. Of Schiphol daartoe genegen is wordt deze week duidelijk.