Amper een week premier en nu al 100 miljard op tafel: Castex presenteert herstelplan Franse economie

De Franse premier Jean Castex na zijn toespraak over het nieuwe herstelplan. Beeld EPA

De bedragen waar Castex mee kwam maken deel uit van een plan de relance van 100 miljard waarmee de regering de economie na de coronacrisis uit het slop hoopt te trekken.

Het herstelfonds komt boven op de 460 miljard die de regering de voorbije maanden al uittrok om de economie en werkgelegenheid zo veel mogelijk overeind te houden. Of dat gaat lukken is de vraag. Minister van Financiën Bruno Le Maire verwacht dat er de komende maanden 800 duizend banen verdwijnen, goed voor 2,8 procent van de totale werkgelegenheid. De staatsschuld is ondertussen opgelopen tot 121 procent van het BBP – hoger dan ooit tevoren.

Vuurdoop

In het zicht van dit ongekende economische noodweer besloot president Macron een nieuwe premier aan te stellen die Frankrijk als eerste stuurman door de crisis moet leiden. Castex – tot voor kort de relatief onbekende burgemeester van het stadje Prades in de Pyreneeën – beleefde zijn vuurdoop ten overstaan van het parlement. Hij sprak zijn déclaration de politique génerale uit in zijn kenmerkende Zuidwest-Franse accent. Voor de elitaire stadspresident Macron is het boerse accent van zijn premier vermoedelijk een troef.

Castex, die net als zijn voorganger Édouard Philippe een centrum-rechts profiel heeft, was eerder aangesteld als monsieur déconfinement, de man die het terugschroeven van de lockdown in goede banen moest leiden. Hij wordt gezien als een weinig uitgesproken, wat fletse bestuurder. Dat Macron hem verkoos heeft daarmee te maken: voor de resterende 600 dagen van zijn presidentschap wil hij zelf de touwtjes in handen houden en niet worden overvleugeld door zijn eerste minister.

De ‘absolute prioriteit’ van Castex’ kabinet is de strijd tegen werkloosheid, zei de nieuwe premier. Vooral onder jongeren, die volgens Castex ‘de eerstgetroffenen’ van de coronacrisis zijn, dreigt de werkloosheid op te lopen. In een poging meer jongeren aan werk te helpen, zullen bedrijven die werknemers van onder de 25 jaar onder contract hebben deels worden vrijgesteld van sociale premies.

Straatgeweld

Castex kondigde ook de komst van omgevingsrechters aan. Die laagdrempelige rechtbanken moeten de ‘banalisering van dagelijkse criminaliteit’ tegengaan. De premier noemde onder meer het recente straatgeweld in Dijon en de buschauffeur in Bayonne die vorige week in elkaar werd geslagen en later overleed. Volgens de eerste minister is er in Frankrijk een vorm van straffeloosheid ontstaan.

Na de zomer komt de regering met een wetsvoorstel ‘tegen religieus en etnisch separatisme’. ‘Geen enkele religie, denkwijze of groep mag zich de publieke ruimte toe-eigenen en zich tegen de wetten van de Republiek keren’, zei Castex. Hoe het wetsvoorstel eruit gaan zien is nog onbekend.