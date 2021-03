Amnesty wil dat FIFA en KNVB druk uitoefenen op Qatar, maar is niet voor boycot

Werkzaamheden aan het Al-Wakrah stadion in Doha. Beeld BELGAIMAGE

Deze week start voor het Nederlands elftal en alle andere nationale elftallen van Europa de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar. ‘Dit is het moment voor de voetbalwereld om iets van zich te laten horen’, zegt directeur Dagmar Oudshoorn van Amnesty Nederland.

Vorige maand werd duidelijk dat er de afgelopen tien jaar 6.500 arbeidsmigranten zijn overleden in het Arabische land - ook bij werkzaamheden voor het WK. Amnesty hoopt nu op een duidelijk statement, waarin Qatar wordt opgeroepen om de problemen van migrantenarbeiders te regelen: er zouden hervormingen moeten worden doorgevoerd én gehandhaafd.

Boycot

Amnesty is niet voor een boycot van het WK. Volgens de mensenrechtenorganisatie kan de aandacht voor het WK zorgen voor meer druk op de overheid in het land om de woon- en werkomstandigheden van de duizenden migrantenarbeiders te verbeteren.

Arbeidsmigranten uit landen als India, Pakistan en Bangladesh vormen 95 procent van de beroepsbevolking in Qatar. Zij werken aan de bouw van stadions en andere WK-faciliteiten, zoals de aanleg van wegen en de metro, in de horeca en de beveiliging. ‘Dit toernooi leunt op het harde werk van mannen en vrouwen die duizenden kilometers hebben gereisd om hun families te onderhouden’, zegt Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty Nederland.

Verbeteren

De KNVB is al enkele jaren bezig de situatie in Qatar te helpen verbeteren door middel van diplomatie en door attentie te vragen van instanties die hierop invloed hebben, zegt de voetbalbond in een reactie.

De KNVB wil op korte termijn haar acties uitbreiden. Zodra het weer kan, willen de beleidsmakers in Zeist zelf naar Qatar om met eigen ogen te zien wat daar gebeurt en zelf misstanden te kunnen aankaarten. Met het programma WorldCoaches is de KNVB sinds 2018 bezig om door middel van voetbal de positie van de vrouwen in Qatar te verbeteren.

Volgens de KNVB is er met de FIFA al veelvuldig contact over de situatie in Qatar. De bond was in 2014 één van de initiatiefnemers die, naar aanleiding van de situatie in Qatar, de FIFA wisten te bewegen om ook naar de mensenrechten te kijken voordat een WK wordt toegewezen. Mede daardoor hebben bidprocedures voor komende WK’s nu een zogenoemde mensenrechtenparagraaf.

De KNVB gelooft, net als Amnesty, dat een boycot van het WK de situatie voor gastarbeiders in Qatar niet helpt, en dat alle aandacht voor de eindronde de situatie daar juist kan helpen verbeteren.