Amnesty: Qatar is doelbewust vaag over doodsoorzaak duizenden arbeidsmigranten

Bouwvakkers bij het Lusail Stadium, vlak buiten de hoofdstad Doha, in 2019. Qatar leunt bij bouwwerkzaamheden zwaar op arbeidsmigranten uit landen als Bangladesh. Beeld AFP

Qatar leunt voor nieuwbouwprojecten zwaar op arbeidsmigranten uit landen als Bangladesh. Onder meer de WK-stadions waar volgend jaar het wereldkampioenschap voetbal wordt gespeeld, zijn deels door deze migranten gebouwd. Van een flinke hoeveelheid van de 15 duizend buitenlanders die tussen 2010 en 2019 in Qatar stierven, is volgens Amnesty niet duidelijk waaraan zij zijn overleden. Een deel van de overleden arbeidsmigranten zou speciaal voor de opbouw van WK-accommodaties naar Qatar zijn gekomen.

Amnesty sprak voor het rapport met medische experts en bekeek overheidsgegevens met betrekking tot duizenden doden. Daarnaast werd een analyse gemaakt van overlijdensakten van mannen die werken aan WK-gerelateerde bouwprojecten. Bij 18 van de 33 bekeken sterfgevallen werd niets aangegeven over onderliggende oorzaken of omstandigheden bij het overlijden. Ook interviewden Amnesty-onderzoekers de families van zes mannen uit Bangladesh en Nepal die allemaal tussen de 30 en 40 jaar oud waren toen ze in Qatar stierven.

Volgens Amnesty stelt Qatar stelselmatig overlijdensaktes op zonder onderzoek te doen naar de doodsoorzaak. Het overlijden wordt bijvoorbeeld toegeschreven aan ‘natuurlijke oorzaken’ of ‘een hartstilstand', waarbij niets wordt gezegd over de onderliggende oorzaken of andere omstandigheden.

De organisatie meent dat Qatar op deze manier de mensonterende arbeidsomstandigheden in het land onder de pet probeert te houden. In de woestijnstaat kan de temperatuur oplopen tot meer dan 40 graden Celsius en wordt van werknemers verwacht dat zij lange, lichamelijk zware werkdagen draaien.

Extra maatregelen

‘Qatar heeft onlangs een aantal maatregelen genomen om de werknemers beter te beschermen’, aldus Amnesty, doelend op een verbod om tussen 15 juni en 31 augustus buiten te werken tijdens de heetste uren van de dag. Die periode is onlangs verlengd tot 15 september. Toch perkt dat de risico's niet genoeg in, meent de organisatie. Werknemers durven vanwege hun ondergeschikte positie niet te klagen over hittestress, velen zijn nog bezig de schulden af te betalen die ze hebben opgebouwd om in Qatar aan het werk te kunnen.

Enkele uren voordat het rapport uitkwam, werd bekend dat secretaris-generaal van de KNVB Gijs de Jong in Qatar is in een poging de positie van gastarbeiders onder de aandacht te brengen en te verbeteren. De KNVB besloot hiertoe nadat mensenrechtenorganisaties hadden aangedrongen op meer aandacht voor de arbeidsomstandigheden in het land.

De Jong zal deze week in Qatar spreken met organisaties die invloed hebben op de positie van de gastarbeiders in het land, aldus de KNVB. De organisatie zegt ‘duurzame veranderingen’ na te streven, maar wijst er ook op dat het tijd kan kosten om invloed uit te oefenen op lokale omstandigheden.