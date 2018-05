Amnesty: Ook Rohingya-militanten maakten zich schuldig aan moordpartijen op burgers Myanmar

27 september 2017 - Hindoeïsten rouwen bij de lichamen van hun overleden familieleden nabij het dorp Yebawkya. Foto AFP

De bewijzen (interviews met overlevenden en foto’s van opgegraven lichamen) verdiepen volgens Amnesty het beeld van het geweld tussen bevolkingsgroepen in de deelstaat Rakhine in het westen van Myanmar. Tot dusver ging de aandacht vooral uit naar de verdrijving van de islamitische Rohingya-minderheid door het regeringsleger van het overwegend boeddhistische Myanmar.

Een aanval van de strijdgroep ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) op politieposten in Rakhine op 25 augustus 2017 lokte vorig jaar een massale tegenaanval van het regeringsleger uit. Meer dan 700.000 Rohingya’s vluchtten de grens over naar buurland Bangladesh, waar de meesten nog steeds verblijven. De VN sprak van een schoolvoorbeeld van etnische zuivering, waarbij zeker 6.700 burgers zouden zijn omgekomen.

Moord en ontvoering

Volgens Amnesty hebben gemaskerde ARSA-strijders op 25 augustus ook dorpen van de hindoeminderheid aangevallen. In Kha Maung Seik zouden 99 hindoes zijn gedood, acht vrouwen zouden zijn ontvoerd en gedwongen bekeerd tot de islam. In het dorp Myo Thu Gyi bij Maungdaw zouden zeker zes hindoes zijn vermoord. En in Ye Bauk Kyar zouden er 46 zijn verdwenen.

ARSA deed voor het eerst van zich spreken in 2016 met aanvallen op politieposten in Rakhine. De schimmige beweging komt volgens leider Ata Ullah op voor de rechten van de geknechte Rohingya. Volgens de regering van Myanmar is het een terroristische organisatie met een jihadistische agenda en banden met Al Qaida en Islamitische Staat.

Berichten over aanvallen van Rohingya-militanten op boeddhistische en hindoedorpen in Rakhine circuleerden al in augustus vorig jaar, kort na de aanval. Het regeringsleger groef in september twee massagraven met 45 lichamen op bij Kha Maung Seik. De berichten daarover werden destijds echter afgedaan als propaganda uit de koker van militante boeddhisten of het leger.

Bedreigd in opvangkampen

Die reactie werd in de hand gewerkt door het feit dat in Bangladesh ondervraagde hindoevluchtelingen aanvankelijk lokale boeddhisten de schuld gaven van het geweld in hun dorpen. Nu zeggen de hindoes, die vorig jaar weer terugkeerden naar Myanmar, dat ze dit hadden gezegd omdat ze in de opvangkampen in Bangladesh door ARSA-strijders werden bedreigd.

‘Het is moeilijk de enorme wreedheid van de acties van ARSA te negeren. Die heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten bij alle overlevenden die we hebben gesproken’, zei Tirana Hassan, directeur crisisrespons van Amnesty in een verklaring. ‘Het is net zo belangrijk dat er rekenschap wordt afgelegd over deze gruweldaden als over de misdaden tegen de menselijkheid die het leger van Myanmar heeft begaan in het noorden van Rakhine State.’

