Amnesty noemt Navalny niet meer ‘gewetensgevangene’ na omstreden uitspraken

Beeld AP

Amnesty zegt hiertoe te hebben besloten vanwege ‘haatzaaiende uitingen’ die de bekendste criticus van de Russische president Poetin in het verleden heeft gedaan. De mensenrechtengroep zegt niet om welke uitspraken het gaat. Navalny werd eerder deze maand veroordeeld tot een verblijf van 3,5 jaar in een strafkolonie, omdat hij de voorwaarden van een eerdere straf zou hebben geschonden.

Oude video’s en social mediaposts van de prominente oppositieleider, waarin hij zich onder andere discriminerend zou hebben uitgelaten over de moslimbewoners van Centraal-Azië, zijn de laatste tijd echter weer opgerakeld. In de afgelopen dagen wees onder andere de Russische journaliste Katya Kazbek op een video waarin Navalny deed alsof hij schoot op een moslimvrouw. De video zou bedoeld zijn geweest om duidelijk te maken dat hij voorstander is van het recht op wapenbezit.

Kazbek is een oud-columnist van de door de Russische staat gefinancierde tv-zender Russia Today. Direct doken beschuldigingen op dat Navalny het slachtoffer was geworden van een wraakcampagne van het Kremlin. ‘Amnesty kan hem niet langer beschouwen als een gewetensgevangene omdat hij geweld en discriminatie bepleitte’, aldus een Britse woordvoerder van Amnesty.

Beschadigen

De mensenrechtengroep zegt dat Navalny de gewraakte uitspraken nooit in het openbaar heeft teruggenomen. ‘Haatzaaiende uitlatingen passen niet binnen de definitie van wat Amnesty gewetensgevangenen noemt’, aldus de organisatie. Amnesty besloot Navalny te bestempelen als gewetensgevangene na zijn terugkeer in januari in Moskou. Hij kwam uit Duitsland waar hij herstelde na een mislukte vergiftigingspoging in Rusland.

Direct na zijn aankomst werd hij gearresteerd en berecht. Amnesty gebruikt de term ‘gewetensgevangene’ voor personen die ‘gevangen worden gehouden of in hun bewegingsvrijheid worden beperkt vanwege hun politieke, godsdienstige of andere overtuiging, etnische afkomst, geslacht, seksuele oriëntatie, kleur of taal’. Ook mogen ze geen geweld hebben gebruikt of gepropageerd.

De mensenrechtenorganisatie benadrukt dat ze zich zal blijven inzetten voor Navalny. Ook wordt erop gewezen dat hij de gewraakte uitspraken de laatste jaren niet heeft herhaald. Russia Today (RT) ontkende woensdag bezig te zijn geweest met een campagne om de oppositieleider te beschadigen. ‘Het is duidelijk, voor complot-liefhebbende commentatoren, dat RT moet worden aangewezen als de schuldige’, aldus de tv-zender.