Amnesty: Iran executeert drie keer zo veel mensen om drugsmisdrijven

Iraanse vluchtelingen donderdag tijdens een demonstratie tegen de executies door het regime voor het gebouw van het Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties in Brussel. Beeld ANP / EPA

Ter vergelijking: Iran hing dit jaar tot nu toe zeven mensen op na rechtszaken die verband hielden met de protesten die afgelopen september uitbraken. Het aantal executies vanwege drugsmisdaad is goed voor bijna tweederde van alle executies in Iran in de eerste vijf maanden van dit jaar. Vooral ‘mensen uit gemarginaliseerde en economisch achtergestelde milieus’ kregen de doodstraf, aldus Amnesty vrijdag.

Het aantal executies in Iran was de afgelopen jaren juist nog gedaald, nadat in 2017 een wijziging van de wetgeving in het land het toepassen van de doodstraf voor drugsmisdrijven enigszins inperkte. Maar inmiddels zou het Iraanse regime juist weer meer mensen executeren, ook voor drugsmisdaden, om zo de angst onder de bevolking aan te wakkeren en daarmee de kans op eventuele nieuwe protesten in de toekomst te verkleinen.

De in Noorwegen gevestigde organisatie Iran Human Rights (IHR) stelde donderdag op basis van alle soorten aanklachten dat in 2023 tot nu toe in totaal ten minste 307 mensen in Iran zijn geëxecuteerd. Dat is een stijging van meer dan 75 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In mei dit jaar alleen al werden zeker 142 mensen geëxecuteerd. Dat is het hoogste aantal in één maand sinds 2015.