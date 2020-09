Amnesty International stopt in India vanwege ‘heksenjacht’ door regering

Het hoofdkantoor van Amnesty International India in Bangalore. Beeld AP

Volgens de regering overtreedt de mensenrechtenorganisatie de regels over buitenlandse financiering van niet-gouvernementele organisaties. Amnesty zegt dat de legitieme fondsenwerving als een vorm van witwassen wordt afgeschilderd vanwege de kritiek van de organisatie op hoe de regering omgaat met kritische geluiden.

Amnesty zegt al twee jaar te worden lastiggevallen door de autoriteiten op grond van valse aantijgingen over financiële malversaties. Mede hierdoor heeft de organisatie mensen moeten ontslaan.

‘Dit is de laatste stap in de onophoudelijke heksenjacht van de Indiase regering tegen mensenrechtenorganisaties over ongegronde en verzonnen aantijgingen’, zei Amnesty dinsdag in een verklaring. Volgens veel ngo’s probeert de regering buitenlandse organisaties verdacht te maken.

Militaire aanpak

Amnesty publiceerde de afgelopen tijd twee rapporten waarin de regering-Modi wordt beschuldigd van ernstige mensenrechtenschendingen: een rapport over de harde militaire aanpak van de volksopstand in de in meerderheid islamitische deelstaat Jammu en Kashmir, en een rapport over hoe de politie protesten tegen een nieuwe burgerschapswet neersloeg. Daarbij kwamen begin dit jaar zeker vijftig mensen om, vooral moslims.

De directeur van Amnesty India, Avinash Kumar, ziet een direct verband tussen de bevriezing van de banktegoeden en de twee genoemde Amnesty-rapporten. ‘Voor een beweging die niets meer doet dan haar stem verheffen tegen onrecht, komt deze laatste aanval neer op het bevriezen van tegenspraak.’

Secretaris-generaal Julie Verhaar van Amnesty International kwalificeert de financiële strafmaatregel als een ‘beschamende daad’. ‘Het is een treurige dag wanneer een land met de statuur van India, een opkomende wereldmacht en een lid van de VN-Mensenrechtenraad, (…) zo bruut probeert om mensen tot zwijgen te brengen die streven naar verantwoording en rechtvaardigheid.’

Intoleranter

De regering-Modi legt met haar hindoenationalistische agenda mensenrechtenactivisten, intellectuelen, studenten, filmmakers en journalisten steeds meer het zwijgen op. Het politieke en maatschappelijke klimaat in het land wordt intoleranter. Minderheden voelen zich steeds meer bedreigd, met name de 170 miljoen Indiase moslims. Volgens critici ondermijnt Modi’s beleid het seculiere fundament van de Indiase democratie.

Oppositiepoliticus Shashi Tharoor noemt Amnesty’s vertrek een klap voor de mondiale status van India als een democratie waar vrijheid van organisatie en meningsuiting hoog in het vaandel staan. ‘Acties als deze ondermijnen onze reputatie als democratie en tasten onze soft power aan’, twitterde hij.