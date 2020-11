Amnesty: honderden mensen doodgehakt in Ethiopië

In Ethiopië dreigt een burgeroorlog nu regeringstroepen vechten tegen strijders van de afvallige regio Tigray, die volgens ooggetuigen verantwoordelijk zouden zijn voor het bloedbad. Beeld REUTERS

Dat heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International donderdagavond laat bevestigd. De slachtpartij vond afgelopen maandag 9 november plaats in de stad May Cadera in het noorden van Ethiopië .

De burgerslachtoffers ‘lijken dagloners te zijn geweest die op geen enkele manier betrokken waren bij het aanhoudende militaire offensief’ in de onrustige regio Tigray, waar de stad zich bevindt, zei Deprose Muchena, directeur van Amnesty International voor Oost- en Zuidelijk Afrika. De organisatie sprak ooggetuigen en heeft ‘gruwelijke’ foto's en video geverifieerd waarop te zien is hoe de stad bezaaid ligt met lijken.

Geïnterviewde ooggetuigen houden strijders van het rebellenleger Tigray People’s Liberation Front (TPLF) verantwoordelijk voor het bloedbad, maar Amnesty kan dit nog niet bevestigen. Het rebellenleger ontkent. Het is vooralsnog schimmig waarom de rebellen het op deze burgers zouden hebben gemunt. Enkele ooggetuigen melden dat de slachting plaatsvond nadat de rebellen in een andere streek waren verslagen door het regeringsleger.

Escalerend conflict

Wel bekend is dat het rebellenleger - dat de noordelijke Tigray regio bestuurt - al langere tijd overhoop ligt met premier Abiy Ahmed, die in 2018 aan de macht kwam. Gevechten braken vorige week uit toen de premier een offensief lanceerde met als doel Tigray terug in het gelid te dwingen.

Informatie uit de regio is schaars, omdat telefoon- en internetverbindingen in Tigray platliggen. Toch kwamen er in de loop van deze week van verschillende kanten berichten over honderden dodenaantallen onder zowel de regeringstroepen als de Tigrese strijders. Premier Abiy sprak over militairen die ‘vastgebonden en geëxecuteerd’ werden teruggevonden, eraan toevoegend dat ‘de wreedheid hartverscheurend is’.

Het bericht van Amnesty gaat over de eerste grote massamoord onder burgers. Het zou voor het eerst zijn dat zij op zo’n grote schaal vermoord worden in dit conflict. Tot nu vluchtten zij vooral voor het geweld. Zij wonen in vluchtelingenkampen net over de grens in Soedan.

Vluchtelingen naar Europa

Als het geweld verder escaleert, dan bestaat het risico dat Ethiopië uiteenvalt en buurlanden zich met het conflict gaan bemoeien. Experts waarschuwen ook dat de chaos in Ehtiopië nieuwe vluchtelingenstromen naar Europa op gang kunnen brengen. EU-buitenlandchef Josep Borrell noemt het gevaar van een ‘grote humanitaire ramp acuut’. Hij is ‘diep bezorgd’ over het demoniseren van sommige etnische groepen en vreest voor de ‘kwaadaardige en dodelijke’ gevolgen.

De ironie wil dat premier Abiy in 2019 nog de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, voor zijn inzet om het 20-jarige conflict tussen Ethiopië en buurland Eritrea te beslechten. Nu dreigt een binnenlands conflict zijn land uiteen te scheuren.