Amerikanen vertrokken uit Afghanistan, Taliban verklaren land ‘volledig onafhankelijk’

Vreugdevuur is te zien boven Kabul nadat het laatste Amerikaanse vliegtuig is vertrokken. Beeld AFP

‘In Afghanistan bevindt zich geen enkele Amerikaanse militair meer’, zei McKenzie. ‘Alles ging goed en ik hoop dat de soldaten gauw weer thuis zijn.’ De generaal zei dat in de laatste C-17’s geen evacués zaten. De laatste Amerikaanse burgers werden twaalf uur eerder uit het land gevlogen. ‘Er is veel verdriet in verband met dit vertrek’, aldus McKenzie. ‘We hebben niet iedereen weggekregen die we eruit wilden hebben. Maar ik denk dat als we nog tien dagen waren gebleven, we ook niet iedereen eruit hadden gekregen.’

Aan boord van het laatste toestel waren de hoogste Amerikaanse diplomaat in Afghanistan, Ross Wilson, en hoge militaire commandanten die de afgelopen weken leiding gaven aan de evacuatie van meer dan 122 duizend Afghanen en burgers van diverse landen. Ook zo’n vijfhonderd soldaten van het verslagen Afghaanse leger die de VS hielpen de luchthaven te bewaken, zijn meegenomen. McKenzie zei dat vanuit de lucht het vertrek van de laatste toestellen werd beveiligd om te voorkomen dat ze zouden worden bestookt.

Direct na het vertrek van de laatste C-17, begonnen Taliban-strijders in de lucht te schieten om het einde van de Amerikaanse aanwezigheid te vieren. De beweging zei dat Afghanistan nu ‘volledig onafhankelijk’ was. ‘De laatste Amerikaanse soldaat heeft de luchthaven van Kabul verlaten en ons land heeft zijn volledige onafhankelijkheid teruggekregen’, aldus Taliban-woordvoerder Qari Yusuf.

‘Het is voorbij’, aldus Hemad Sherzad, een Taliban-strijder bij de luchthaven, tegen persbureau AP. ‘Ik kan mijn geluk niet in woorden uitdrukken. Onze 20 jaar van opoffering heeft gewerkt.’

Met de laatste vlucht komt na twintig jaar een einde aan de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan. President Biden had opdracht gegeven alle Amerikaanse soldaten uiterlijk 31 augustus terug te trekken. Vorige week besloot hij dat op die dag ook een einde moest komen aan de evacuatie-operatie.