Amerikanen op Schiphol: we willen terug, nu!

Schiphol, donderdag. Passagiers kijken met een mondkapje op naar de vertrektijden. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Op de roltrap richting de vertrekhal van Schiphol barst een man in hoesten uit. Hij kucht eerst in zijn hand, maar na een boze blik van zijn vrouw herstelt hij zich en vouwt zijn arm razendsnel om zijn mond. De andere reizigers rollen nietsvermoedend naar boven en missen het tafereel. Die ogenschijnlijke nonchalance verdwijnt bij binnenkomst van de vertrekhal, waar onzekere blikken, lange rijen voor de KLM- ticketbalie en sporadische mondkapjes de gevolgen van Donald Trumps inreisverbod illustreren.

Woensdagavond nam de Amerikaanse president een draconisch besluit: vanaf zaterdag zijn Europeanen niet meer welkom, omdat Europa volgens Trump te terughoudend acteert bij de bestrijding van het coronavirus. ‘Een bizar besluit. Thuis lopen we net zoveel gevaar als hier’, reageert de 61-jarige Amerikaan Michael Totta. Donderdagochtend vroeg landde hij in Amsterdam, waar hij het nieuws op zijn telefoon las. Twee uur later staat hij in de rij bij de ticketbalie om zijn terugvlucht te regelen. ‘Ik wil geen risico nemen. Straks moet ik hier nog weken blijven. Met deze president weet je het immers nooit.’

De 79-jarige Reini Mozer is net zo teleurgesteld in Trump. Ze is nog geen twee dagen in Nederland moet noodgedwongen een streep zetten door allerlei familiebezoeken. ‘Ik woon op het platteland in Michigan en daar heerst nog geen coronapaniek. Ik heb niet overwogen om niet naar Nederland te vliegen. Maar vannacht werd ik om 3 uur door mijn dochter wakker gebeld. Zij vertelde me dat ik direct moest terugkomen’, vertelt ze. ‘Ze bestelde zonder twijfelen een retourticket voor 2.600 euro. Veel geld, waarvan het de vraag is of ik het terugkrijg, maar mijn gezondheid staat voorop.’

Opera in Ljubljana

Op Schiphol zijn donderdagochtend ook passagiers met begrip voor het inreisverbod. ‘Ik ben absoluut geen fan van Trump, maar wat betreft het inreisverbod heeft hij een punt’, zegt voormalig VVD-Kamerlid Ton Elias (64), wachtend op zijn vlucht naar het Sloveense Ljubljana, waar hij een operavoorstelling hoopt te bezoeken. ‘Trump heeft gelijk als hij zegt dat Europa niet als eenheid opereert bij de bestrijding van het coronavirus. Elk land neemt zijn eigen, ongecoördineerde maatregelen. In Nederland is het wachten op Italiaanse toestanden.’

Trumps besluit dreunt hard door in de Nederlandse reisbranche, die zich opmaakt voor een economische catastrofe. ‘Dramatisch’, typeerde KLM-president Pieter Elbers de gevolgen van de reisban. Na Azië is de VS de belangrijkste bestemming voor de luchtvaartmaatschappij. KLM zegt tot vrijdagavond te blijven vliegen op Amerika, al is het maar om alle niet-Europeanen te kunnen vervoeren.

In de vertrekhal loopt het personeel van KLM donderdag spitsroeden om de talloze vragen te beantwoorden. Veel passagiers laten de keuze om wel of niet naar Amerika af te reizen afhangen van de adviezen van de luchtvaartmaatschappijen. Reisorganisatie TUI annuleerde eerder alle reizen richting de VS, omdat het haar reizigers niet kan garanderen dat ze binnen dertig dagen terug zijn.

‘Ik wil zo graag nog naar Australië’

Veel passagiers gaan toch naar Amerika en nemen het quarantainerisico voor lief, anderen proberen hun reis te verzetten of de bestemming te wijzigen. Een enkeling blijft in Nederland, zoals Dennis Braunsdorf (31). ‘Onze reisverzekeraar adviseerde niet naar San Fransisco te gaan. De kans op quarantaine is groot en daarnaast is het de vraag of hotels Europeanen toelaten’, vertelt Braunsdorf. ‘Mijn vrouw is zwanger. Straks moeten we elke nacht overnachten in onze huurauto, die Amerikanen zullen ons behandelen zoals hier de Chinezen zijn behandeld. Dat risico kunnen we niet lopen.’

Om hem heen ziet hij dat de coronadreiging nog niet tot iedereen is doorgedrongen: er zijn donderdag meer knuffelende passagiers dan mensen met mondkapjes. Al zijn er ook passagiers die de RIVM-adviezen wél serieus nemen. ‘Ik heb mezelf een week lang geïsoleerd. Ik wil deze reis zo graag maken’, vertelt de Brabantse Ans Willems (67). Ze hoopt donderdagmiddag naar Australië te vliegen, maar las dat ook de Australische overheid zinspeelt op een Europees reisverbod. ‘Ik ga niet zelf mijn reis annuleren. Ik heb net nog even contact gehad met familie in Brabant; zij zeiden dat ik vooral moest gaan. Weg van de brandhaard, op naar veiliger grondgebied.’