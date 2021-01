Amerikaanse wapenlobby NRA vraagt faillissement aan en wil verhuizen naar Texas

Wayne LaPierre, uitvoerend vicepresident van de NRA, op archiefbeeld uit 2019. Beeld AFP

De NRA wil verhuizen naar de Amerikaanse staat Texas om op die manier uit de ‘corrupte politieke omgeving vol regels in de staat New York’ te ontsnappen. ‘Texas waardeert de contributies van de NRA, juicht onze leden toe die zich aan de wet houden, en deelt een geloof in constitutionele vrijheid’, stelt Wayne LaPierre, de uitvoerend vicepresident van de NRA.

De groep zegt in een verklaring dat er geen directe veranderingen zijn voor de werkzaamheden of het personeel en dat het ‘zal doorgaan met verder ontwikkelen van de onderneming, waarbij het activiteiten die het Tweede Amendement in gevaar brengen, aanvecht’. De lobbyclub zegt vuurwapenveiligheid en training te willen promoten.

Het Tweede Amendement van de Amerikaanse constitutie geeft burgers het recht om wapens te bezitten. De NRA staat bekend als groot voorstander van dit recht en is tegen aanscherpingen van de wetgeving rondom wapengebruik.

In augustus klaagde de openbare aanklager van New York Letitia James de NRA aan, omdat leiders van de groep miljoenen dollars zouden hebben weggesluisd voor eigen gebruik en om loyaliteit en zwijgzaamheid van voormalig werknemers af te dwingen. Miljoenen dollars zouden zijn gebruikt om dure vakanties, privévluchten en dure maaltijden te financieren. Het zou gaan om een bedrag van in totaal 64 miljoen dollar (ongeveer 53 miljoen euro).