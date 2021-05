Amerikaanse wapenlobby NRA lijdt gevoelige nederlaag in rechtszaak

Een man inspecteert een geweer tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de NRA in Indianapolis. Beeld REUTERS

Openbaar aanklager Letitia James spande vorig jaar augustus een rechtszaak aan tegen de NRA om de organisatie, waarbij miljoenen Amerikaanse wapenliefhebbers zijn aangesloten, te laten ontbinden. Volgens haar hebben Wayne LaPierre, sinds ruim dertig jaar de grote man binnen de NRA, en een aantal andere topfiguren tientallen miljoenen uit de kas van de organisatie gebruikt om hun luxueuze levensstijl te bekostigen.

Enkele maanden later vroeg de leiding van de NRA in New York faillissement aan. LaPierre kondigde aan dat hij het hoofdkwartier van de NRA wilde verhuizen naar Texas, waar het klimaat aanzienlijk vriendelijker is voor wapenliefhebbers.

Maar rechter Harlin Hale wees de faillissementsaanvraag van de NRA af. Volgens hem probeerde de organisatie daarmee inderdaad onder de rechtszaak die James had aangespannen uit te komen.

Buitensporige declaraties

De uitspraak is vooral een zware klap voor LaPierre, wiens reputatie al de nodige schade heeft opgelopen door de berichten over de buitensporige declaraties die hij bij de organisatie indiende voor kleding, dure reisjes en andere privé-genoegens. Volgens Amerikaanse media is het de vraag of hij wel zal kunnen aanblijven als het gezicht van de NRA.

LaPierre kwam onlangs ook onder vuur te liggen, toen er beelden opdoken van een jachtpartij in Botswana in 2013 waar hij en zijn vrouw twee olifanten doodden.

Ook voor de NRA zelf komt de uitspraak op een ongelegen moment, nu de regering van president Joe Biden strengere regels wil voor de aankoop van wapens. Biden wil ook de verkoop van semi-militaire aanvalswapens en munitiemagazijnen met meer dan tien kogels verbieden.

Tot nog toe heeft de NRA dergelijke maatregelen steeds weten tegen te houden, onder meer door veel geld te steken in de verkiezingscampagne van kandidaten die het keurmerk van de organisatie hadden gekregen op grond van hun verzet tegen strengere wapenwetten.