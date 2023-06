Amerikaanse vrouw die Biden beschuldigde van aanranding, vlucht naar Rusland en vraagt Poetin om paspoort

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Beeld AP

Reade kwam in 2020 in het nieuws door toenmalig presidentskandidaat Biden te beschuldigen van ongewenste betasting in 1993, toen Reade voor Biden werkte in het Amerikaanse Congres. Biden heeft de aantijgingen altijd ontkend. Bewijs heeft Reade nooit geleverd. Een schriftelijke klacht die ze zegt te hebben ingediend bij het Congres, is nooit teruggevonden.

De komst van Reade naar Moskou is groots gepresenteerd door Russische staatsmedia. Die belegden een persconferentie waarbij Reade in het gezelschap verscheen van Maria Boetina, een Russin die in een Amerikaanse gevangenis zat wegens spionage en nu lid is van het Russische parlement namens Poetins partij Verenigd Rusland.

De 59-jarige Reade zegt dat ze in de VS doodsbedreigingen kreeg en daarom naar Rusland is gevlucht. ‘Ik wilde niet naar huis lopen en in een kooi lopen of gedood worden’, aldus Reade in een interview met het Russische staatspersbureau Spoetnik. ‘Ik dacht dat ik hier beter af zou zijn en veilig zou zijn, nu de verkiezingsrace in de VS op gang komt en er zo veel op het spel staat.’

De kans is groot dat ze een Russisch paspoort krijgt. Boetina, de parlementariër, beloofde tijdens de persconferentie op de Russische staatstelevisie om president Poetin te vragen om Reade een paspoort te geven via een versnelde procedure.

Poetin gaf al meer paspoorten weg aan bekende Amerikanen met kritiek op het Witte Huis. Acteur Steven Seagal, die het staatsburgerschap en een onderscheiding van Poetin kreeg, roemt de Russische president en is geregeld op de staatstelevisie om reclame te maken voor de oorlog tegen Oekraïne. MMA-vechter Jeff Monson dook al in 2014 op bij pro-Russische rebellen in Oost-Oekraïne en liet zich ook nationaliseren tot Rus. Onlangs kondigde hij aan mee te doen aan verkiezingen voor het parlement van de provincie Basjkortostan.

Reade solliciteerde tijdens haar debuut in de Russische media naar een baan als Amerika-duider op de staatstelevisie. Ze zette haar geboorteland weg als ‘een democratie in chaos’ die geleid wordt door politici die ‘gedreven worden door macht en geld’. De situatie in de VS is volgens haar zo erbarmelijk dat er een vluchtelingenstroom richting Rusland op gang komt. ‘Gelukkig is het Kremlin behulpzaam’, zei Reade. ‘In Moskou voel ik me thuis.’