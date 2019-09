Amerikaanse vogelstand in vijftig jaar dramatisch achteruitgegaan

Waarom daalt de vogelstand?

Wat de reden van de geconstateerde teruggang precies is, hebben de wetenschappers van de Amerikaanse Cornell University die hun onderzoek vrijdag in vakblad Science publiceren, niet onderzocht. Wel noemen ze agrarische intensivering en verstedelijking als mogelijke oorzaken. Ecoloog Christiaan Both van de Rijksuniversiteit Groningen (niet bij het onderzoek betrokken) ziet dit inderdaad ook als het grootste probleem. ‘Een van de dingen die in Europa spelen, maar ook wereldwijd, is het aantal insecten dat enorm achteruit is gegaan’, vertelt Both. Een studie van Nijmeegse onderzoekers uit 2017 liet zien dat de hoeveelheid insecten in 27 jaar met 75% is gedaald. ‘Dat is een gevolg van de intensivering van de landbouw en de pesticiden die ze daar gebruiken. Die zijn zo efficiënt dat ze die insecten heel goed doden, maar daarmee ook het voedsel voor vogelpopulaties.’

Ook klimaatverandering raakt de vogels. ‘Maar daar is minder makkelijk even iets aan te doen – dat is een globaal probleem.’ Een van de dingen die volgens Both zeker moet gebeuren, is het minder inzetten van pesticiden in de landbouw. ‘Daarbij is het goed om een andere manier van landbouw te gaan plegen, waar meer ruimte is voor vogels. In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel staat hoe dit in Nederland gerealiseerd moet worden op zo’n manier dat boeren nog steeds hun boterham kunnen verdienen. Of dat uiteindelijk iets op gaat leveren hangt ook af hoeveel consumenten voor hun producten willen betalen’, aldus Both. Een deel van de actie ligt dus op de schouders van de consument. Wat kunnen mensen zelf doen?