Amerikaanse voetballers maken competitie af in coronabrandhaard Florida

Frank de Boer, coach van Atlanta United. Beeld Getty Images

Flesjes met handreinigingsmiddel zijn nooit ver weg, mondkapjes zijn verplicht en maaltijden worden geserveerd vanachter een plastic wand. Vrijuit wandelen over het zogeheten Wide World of Sports-complex in Orlando, waar de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS is neergestreken, mag niet volgens Frank de Boer, coach van Atlanta United. ‘Dan staat er ineens een bordje’, zegt hij vanuit Florida. ‘Hier mag je niet verder.’

Het Atlanta van De Boer is een van de 24 teams die deelnemen aan het ‘MLS is Back’-toernooi, een korte competitie op het terrein van Disney World in Orlando, Florida (finale 11 augustus). Ook de basketballers van de NBA hervatten hun seizoen binnenkort op het uitgestrekte sportcomplex, een opgepompte versie van het Nederlandse Papendal.

Dat de Amerikaanse sport, in maart lamgelegd door het coronavirus, uitgerekend in de brandhaard van de pandemie tracht op te krabbelen, zorgt in de Verenigde Staten voor vragen over de veiligheid en noodzaak van de onderneming.

Speler positief getest

Op zondag werden in Florida 15.000 nieuwe besmettingen gemeld; geen enkele staat kende een slechtere dag sinds het begin van de coronacrisis. Enkele besmettingen werden geconstateerd in de MLS-bubbel. De wedstrijd tussen DC United en Toronto FC werd afgelopen weekend uitgesteld nadat een speler positief was getest. Ook bij Sporting Kansas City had een voetballer het coronavirus opgelopen. Eerder werden FC Dallas en Nashville SC uit de competitie genomen wegens een veelvoud aan besmettingen.

Ideaal is de situatie niet, zegt De Boer, bezig aan zijn tweede seizoen bij Atlanta. ‘Dieper dan hier kun je er eigenlijk niet in zitten’, zegt hij over de aanhoudende coronacrisis in de Verenigde Staten. Voor zijn gezondheid vreest hij niet. ‘Je zit hier wel echt afgesloten van de wereld. Wat dat betreft voel ik me veilig.’

Moeizaam was de aanloop naar de Disney-bubbel: tweemaal werd de voorbereiding van Atlanta stilgelegd vanwege besmettingen in de selectie. De Boer: ‘Covid-19 stond niet op het programma van de cursus Coach Betaald Voetbal.’

In Orlando zijn de 24 clubs verdeeld over twee hotels: elk team beschikt over een eigen verdieping, onder meer uitgerust met een recreatieruimte met pingpongtafel en videogames. Spelers worden om de dag getest op het virus. Teams met positieve gevallen worden dagelijks gecontroleerd, zoals bij het Columbus Crew van Eloy Room gebeurt. In de aanloop naar het toernooi raakte een van zijn ploeggenoten besmet. ‘Het komt dan wel heel dichtbij,’ zegt de voormalige doelman van Vitesse en PSV. ‘Je kunt niet anders dan je focussen op de wedstrijden en er het beste van maken.’

Zwemmen in buitenlucht

Collega’s van andere teams komt Room nauwelijks tegen. ‘Dat is een teken dat er alles aan gedaan wordt om het veilig te houden.’ Buiten hun kamers zijn spelers en coaches verplicht om mondkapjes te dragen. Contact met Disney-personeel, dat de bubbel mag verlaten, wordt zoveel mogelijk beperkt. In de buitenlucht mogen de voetballers zwemmen, mits het bad van tevoren wordt gereserveerd. Wie wil kan naar de golfbaan.

‘Dit was de beste manier om weer wedstrijden te kunnen spelen’, zegt Siem de Jong, ‘maar ik kan niet zeggen dat ik er heel erg naar uitkeek.’ In Orlando maakt de oud-Ajacied voor het eerst zijn opwachting voor FC Cincinnati, evenals zijn coach Jaap Stam. Donderdag komt de ploeg uit tegen het Atlanta van De Boer. ‘Het is een ingewikkelde situatie. In Europa wordt ook weer gespeeld, maar hier is de crisis nu op het hoogtepunt’, zegt De Jong. ‘Het is alsof je in maart naar Italië was gegaan.’

Zijn vrouw en twee dochters zijn tijdelijk teruggekeerd naar Nederland. Na het toernooi, waarbij familie niet welkom is, hoopt De Jong ze te kunnen ophalen. Ook de vrouw en drie maanden oude dochter van Room verblijven in Nederland. Het MLS-experiment in Orlando, dat een kleine maand duurt, is zo bovenal een mentale beproeving. ‘Ik heb een Argentijnse speler die zijn gezin al bijna een half jaar niet heeft gezien’, zegt De Boer. ‘Daar komt nu zeker een maand bij. Dat is pittig.’

De extreme hitte en luchtvochtigheid van Florida vormen een andere uitdaging voor de voetballers. ‘Daar kun je nooit aan wennen’, zegt De Jong. ‘Het heeft veel impact op je lichaam.’ In de eerste week van het toernooi vielen spelers bij bosjes om met krampverschijnselen. Geregeld moeten trainingen en wedstrijden worden verschoven vanwege onweersbuien.

Stoom van de wegen

De omstandigheden doen De Boer denken aan het WK van 1994 in De Verenigde Staten toen hij met het Nederlands elftal in Orlando verbleef. ‘Het kan hier ineens gaan hozen’, zegt hij. ‘Drie kwartier later zie je de stoom van de wegen komen en is alles weer opgedroogd.’

FC Cincinnati en Columbus Crew begonnen hun eerste wedstrijd afgelopen zaterdag om 23:30 uur lokale tijd. Bliksem zorgde voor vertraging, het laatste fluitsignaal klonk diep in de nacht. ‘Ik heb nog nooit zo laat gespeeld’, zegt Room, wiens Columbus Crew met 4-0 won. ‘Mijn ritme is veranderd, ik lig nu ’s nachts telkens wakker. Dan ga ik maar even met Nederland bellen.’

De wedstrijden van het MLS is Back-toernooi worden gespeeld op enkele van de veertien trainingsvelden die het complex rijk is. Geen tribunes, geen publiek, des te meer ruimte voor (virtuele) reclameborden. ‘Het voelt een beetje alsof je een oefenwedstrijd speelt,’ zegt Room.

Vorige week woensdag was hij een van de ruim honderd zwarte MLS-spelers die bij de openingswedstrijd van het toernooi een gezamenlijk statement maakten tegen racisme en politiegeweld. De groep hield een moment stilte van 8 minuten en 46 seconden, de tijd waarin George Floyd in mei stierf onder de knie van een politieagent. ‘Het was goed om te zien hoeveel impact het had’, zegt Room. ‘Amerika heeft dit wel meegekregen.’

In sportprogramma’s die het voetbal normaliter links laten liggen, was nu ruimschoots aandacht voor het moment en de MLS. Het verklaart wellicht de haast die de competitie maakte bij de terugkeer in Orlando. Tot het geplande, maar hoogst onzekere begin van honkbalcompetitie MLB op 23 juli staat het voetbal voor een keer eenzaam in de etalage van de Amerikaanse teamsport.