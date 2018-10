Amerikaanse visums van 21 verdachten in zaak-Khashoggi ingetrokken

De Amerikaanse president sprak zich in het Witte Huis tegenover de pers uit over de geweldsdaad, die zou zijn gepleegd door een groep Saoedische verdachten. ‘Het was niet goed uitgevoerd en de doofpotoperatie was de slechtste in de geschiedenis van alle doofpotoperaties. Wie met dat idee is afgekomen, zit in de problemen, denk ik. En terecht.’

Trump onderkende in een interview met de Wall Street Journal ook voor het eerst dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman mogelijk bij de moord betrokken was, want hij ‘heeft daar de leiding over dingen’ in Saoedi-Arabië. Op de vraag of hij de ontkenning van bin Salman gelooft, zegt Trump: ‘Ik wil hem geloven. Ik wil hem echt geloven.’

Journalist Jamal Khashoggi, die onder meer werkzaam was als columnist bij The Washington Post en in de VS woonde, is op 2 oktober vermoedelijk vermoord in het Saoedische consulaat in de Turkse hoofdstad Istanbul. Hoewel Saoedi-Arabië lange tijd heeft ontkend dat de man in het gebouw is omgekomen, hebben de autoriteiten enkele dagen geleden gezegd dat Khashoggi is gestorven ‘bij een gevecht in het consulaat’. Zijn dood zou echter niet zijn gepland. Later werd toegegeven de journalist inderdaad vermoord is, zonder medeweten van de Saoedische koning of kroonprins. Het lichaam van de Khashoggi is nog altijd niet gevonden.

Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan was de moord wel degelijk voorbereid door Saoedi-Arabië. Tijdens een persconferentie had hij het over een ‘politieke moord’. Trump wil zo ver niet gaan. ‘Hij was redelijk hard tegenover Saoedi-Arabië. Ik wil eerst bewijzen zien’, aldus de Amerikaanse president over Erdogan.

Trump is dan ook niet van plan om Saoedi-Arabië sancties op te leggen door de grote wapendeal met het land stop te zetten. Momenteel verblijft de CIA-directrice Gina Haspel in Turkije en Trump gaat op basis van haar rapport ‘snel beslissen hoe hij gaat reageren’ op het schandaal rondom de dood van Khashoggi.

Visums

De Verenigde Staten hebben volgens minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo al een aantal verdachten van de moord geïdentificeerd. Het gaat om mensen uit kringen van de geheime dienst, het koningshuis, het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere Saoedische ministeries. ‘We nemen gepaste maatregelen tegen hen, waaronder het intrekken van hun visum of het weigeren van een visum’, zei Pompeo. Het gaat in totaal om 21 visums.

De minister zegt ook dat wordt bekeken of er andere restricties kunnen opgelegd worden aan de vermoedelijke daders. ‘Met deze sancties is het laatste over de zaak nog niet gezegd.’