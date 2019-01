Amerikaanse veiligheidsadviseur: troepen VS alleen weg uit Syrië als Turkije veiligheid Koerden garandeert

Volgens persbureau AP vinden er volgende week onderhandelingen plaats met Turkije over het lot van de Koerden. Turkije ziet deze Koerdische milities als een verlengstuk van de PKK, en dus als terroristische organisatie. Gevreesd wordt dat zij, als de Amerikanen daadwerkelijk uit het gebied vertrekken, het doelwit zullen worden van een Turks offensief om hen uit het noorden van Syrië te verjagen.

Bolton, die op dit moment op reis is in Israël en Turkije, stelt nu dat hij er in gesprekken met de Turkse president Erdogan op zal staan dat de Koerden beschermd zullen worden. ‘De troepen die met ons hebben gevochten, mogen niet in gevaar komen’, zei Bolton.

Onverwachts

De Verenigde Staten hebben momenteel zo’n tweeduizend militairen in Syrië, om er IS te bestrijden en om de lokale veiligheidsdiensten op te leiden. Half december kondigde Trump onverwachts aan de Amerikaanse troepen snel te willen terugtrekken. Dat gebeurde tegen het advies van de legerleiding in.

De Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis nam uit onvrede zelfs ontslag. Hij vreest dat de VS met het vertrek van de Amerikaanse troepen alle invloed op de gebeurtenissen in Syrië zullen verliezen. Volgens Mattis krijgen Rusland en Iran dan vrij spel in het gebied. Maar president Trump heeft altijd sterke bedenkingen gehad tegen de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Syrië, Irak en Afghanistan, die volgens hem veel te veel geld en levens heeft gekost.