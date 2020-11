Amerikaanse tv-zenders onderbreken live Trump-speech: ‘Leugen op leugen, wat een treurige avond voor de VS’

President Trump donderdagavond tijdens zijn speech. Beeld AFP

Het was een bizar optreden van de zittend president. Na twee dagen onzichtbaarheid verscheen Trump donderdagavond lokale tijd in de persruimte van het Witte Huis. Op primetime voor de Amerikaanse oostkust debiteerde hij vervolgens een rammelende verklaring over vermeende fraude met poststembiljetten en rechtszaken die hij in diverse staten zou aanspannen.

‘Wij moeten hier onderbreken, want de president doet een aantal ongegronde beweringen, waaronder de notie dat er gefraudeerd is met stembiljetten’, zei Lester Holt van NBC, waarna de uitzending werd gestaakt. Norah O’Donnell van CBS onderbrak de uitzending om verslaggever Nancy Cordes te vragen of Trumps bewering klopte dat als er ‘legaal’ zou worden geteld, hij met gemak zou winnen. Cordes ontkende dit.

Ook kabelnetwerk MSNBC onderbrak Trump. Presentator Brian Williams zei: ‘Opnieuw bevinden wij ons in de ongewone situatie dat we de president van de Verenigde Staten niet alleen moeten onderbreken, maar ook corrigeren. Er is, voor zover wij weten, geen sprake van illegale stemmen en er is, voor zover wij weten, geen Trump-overwinning.’

‘Gestolen overwinning’

CNN en Fox News bleven de speech wel integraal uitzenden. CNN liet een melding meelopen dat de president zonder enig bewijs zei dat de verkiezingsoverwinning van hem ‘gestolen’ wordt. Toen Trump een kwartier aan het woord was geweest en zonder vragen te beantwoorden vertrok, was het commentaar bijtend. CNN-presentator Anderson Cooper omschreef Trump als ‘een dikke schildpad op zijn rug in de hete zon, trekkend met zijn poten in de wetenschap dat zijn tijd erop zit’.

Bijzonder pijnlijk was het moment waarop Trump een beschuldigende vinger richtte tot de autoriteiten in Detroit en Philadelphia, volgens hem twee van de meest corrupte steden in de VS, waar de stemmenroof extreme vormen zou aannemen. Volgens CNN-commentatoren David Axelrod en Van Jones was dit een evidente zogenoemde dog whistle, een verholen suggestie voor Trumps aanhang. Detroit en Philadelphia zijn steden met een grote zwarte bevolking; voor de goede verstaander zou de boodschap duidelijk zijn: zwarte Democraten willen de verkiezingen stelen.

Ook de meer Republikeinsgezinde media leken met Trumps toespraak in hun maag te zitten. Op het rechtse Fox News, Trumps favoriete zender, merkten commentatoren Bill Bennett en Byron York nog op dat, alleen omdat Trump geen duidelijke voorbeelden van onregelmatigheden noemde, dat niet betekende dat ze er niet zijn. Maar de president en zijn juristen moeten wel met bewijzen komen.

Veel televisiejournalisten lijken het intussen steeds moeilijker te vinden om neutraal verslag te blijven doen van Trumps reacties op de eindstrijd van de verkiezingen. CNN-presentator Jake Tapper leek na Trumps monoloog oprecht uit het veld geslagen. ‘Wat een treurige avond voor de Verenigde Staten van Amerika om onze president dit te horen zeggen, mensen valselijk ervan te beschuldigen de verkiezingen te stelen. We zien hem de democratie aanvallen met een orgie van onwaarheden’, aldus Tapper. ‘Leugen op leugen. Deerniswekkend.’