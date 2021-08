Amerikaanse troepen onder vuur genomen met raketten, evacuatie achterblijvers wordt steeds moeilijker

Amerikaanse soldaten op het vliegveld in Kabul. Beeld via REUTERS

Zeker vijf raketten werden op de luchthaven afgevuurd vanaf een voertuig in de wijk Khair Khana, dat was omgebouwd tot een geïmproviseerde raketlanceerder. Brokstukken en scherven van de onderschepte projectielen kwamen neer in wijken rond de luchthaven, maar voor zover bekend vielen er geen slachtoffers, ook niet onder de Amerikanen op het vliegveld.

Het is nog onduidelijk wie er achter de raketbeschietingen zat. Vorige week donderdag kwamen 170 mensen, onder wie 13 Amerikaanse militairen, om bij een zelfmoordaanslag waarvoor IS-K, de Afghaanse tak van de terreurgroep Islamitische Staat, de verantwoordelijkheid opeiste.

Zondagavond wisten de Amerikanen naar hun zeggen een nieuwe bomaanslag te voorkomen met een drone-aanval op een voertuig waarmee een IS-K-strijder op weg was om een aanslag te plegen bij de luchthaven.

Explosieven

Bij de Amerikaanse beschieting zouden volgens CNN negen burgers het leven hebben verloren, onder wie zes kinderen. De Amerikanen onderzoeken de gang van zaken nog, maar een veiligheidsfunctionaris suggereerde dat de enorme hoeveelheid explosieven in de auto mogelijk tot extra slachtoffers heeft geleid.

Op de luchthaven zitten nog ongeveer vierduizend Amerikaanse militairen die druk bezig zijn Amerikaanse burgers en Afghanen die de VS hebben geholpen te evacueren. Die operatie moet dinsdag worden afgerond: dan moeten de Amerikaanse troepen vertrekken en de luchthaven overlaten aan de Taliban.

Sinds de Taliban Kabul op 15 augustus innamen, hebben de VS en hun bondgenoten al 114 duizend mensen weten weg te halen uit het land. Jake Sullivan, president Bidens nationale veiligheidsadviseur, zei erop te vertrouwen dat het de VS zal lukken alle resterende Amerikaanse burgers te evacueren, maar er blijven nog steeds tienduizenden buitenlanders en Afghanen met visa voor westerse landen achter in Afghanistan.

Evacuatielijst

Afghanen die op de evacuatielijst stonden, kregen dit weekeinde een sms van de coalitietroepen met de boodschap dat ‘de internationale militaire evacuaties vanaf de luchthaven van Kabul zijn beëindigd’ en dat zij geen oproep voor een vlucht hoeven te verwachten.

Sullivan zei dat de VS de Taliban zullen houden aan hun beloften dat ze alle mensen met de juiste documenten zullen laten gaan. Volgens hem hebben de VS en hun bondgenoten allerlei middelen om de Taliban onder druk te zetten. Het land staat aan de rand van de financiële afgrond nu de westerse landen Afghanistans buitenlandse tegoeden hebben bevroren en de hulp grotendeels hebben stopgezet.

Maar zelfs als de Taliban meewerken, zal het nog uiterst moeilijk worden de evacuatie voort te zetten. Zeker na de raketaanval op de luchthaven zullen buitenlandse luchtvaartmaatschappijen niet staan te trappelen om commerciële vluchten op Kabul te hervatten.

Luchtverkeersleiding

Daarbij komt dat de luchtverkeersleiding nu volledig in handen is van de Amerikanen. Als die zijn vertrokken is het nog maar de vraag of de Taliban voldoende kennis in huis hebben om het vliegveld draaiende te houden.

De Franse president Emmanuel Macron wil maandagavond op een vergadering van de VN-Veiligeidsraad een voorstel indienen voor het opzetten van een veilige corridor in Kabul waarlangs mensen die het land willen verlaten de luchthaven kunnen bereiken. Parijs onderhandelt nu met de Taliban over het instellen van zo'n zone, maar het is onwaarschijnlijk dat zij toestemming zullen geven voor nieuwe militaire vluchten om de evacués op te halen.