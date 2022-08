Amerikaanse toppoliticus Pelosi arriveert in Taiwan voor gevoelig en risicovol bezoek

Pelosi kwam dinsdagavond laat (lokale tijd) aan in Taipei, de hoofdstad van Taiwan. Beeld AP

Kort nadat Pelosi voet op Taiwanese bodem had gezet, berichtte ze op Twitter dat haar bezoek de Amerikaanse toewijding ‘aan het ondersteunen van de levendige democratie van Taiwan’ moet benadrukken. Die steun is volgens haar nu belangrijker dan ooit, omdat ‘de wereld voor de keuze tussen autocratie en democratie staat’.

In dezelfde verklaring benadrukt Pelosi opnieuw dat er vaker delegaties van het Amerikaanse Congres naar Taiwan zijn afgereisd en dat het bezoek ‘op geen enkele manier in tegenspraak is met het al lang bestaande beleid van de Verenigde Staten’, het zogenaamde Eén China-beleid. Maar de vraag is hoe China op haar bezoek gaat reageren.

Our visit is one of several Congressional delegations to Taiwan – and it in no way contradicts longstanding United States policy, guided by the Taiwan Relations Act of 1979, U.S.-China Joint Communiques and the Six Assurances. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 2 augustus 2022

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi waarschuwde dinsdag dat Amerikaanse politici die ‘met vuur spelen’ als het gaat om Taiwan ‘niets goeds zullen bereiken’. Chinese gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen zouden maandag en dinsdag al langs de onofficiële grens door de Straat van Taiwan zijn gevlogen en gevaren. Op Chinese sociale media doken beelden op van legervoertuigen in de stad Xiamen, aan de Chinese kant van de Straat.

Fervent criticus

In de afgelopen dagen waren er al veel geruchten dat Pelosi tijdens haar tour van Oost- en Zuidoost-Azië ook een stop zou maken in Taiwan. Ze is al langer een fervent criticus van de Chinese communistische partij en steunde de prodemocratische protesten in Hong Kong van de afgelopen jaren.

In 1991 hield ze met twee andere Congresleden tijdens een officieel bezoek aan China een korte herdenking op het Plein van de Hemelse Vrede voor de demonstranten die daar twee jaar eerder om het leven waren gekomen door overheidsgeweld. Haar kiesdistrict in San Francisco bestaat voor bijna een derde uit Aziatisch-Amerikanen, van wie de meesten weinig op hebben met de Chinese regering.

Pelosi’s vliegtuig nam dinsdag een ongebruikelijke route van Kuala Lumpur naar Taipei. In plaats van de kortste route over de Zuid-Chinese Zee vloog het toestel over de Indonesische eilanden Borneo en Sulawesi en langs de oostkust van de Filippijnen. China maakt aanspraak op grote delen van de Zuid-Chinese Zee en de Chinese marine voert er tussen dinsdag en zaterdag grootschalige oefeningen uit.

Warm welkom

Het Taiwanese ministerie van Defensie zei dinsdag dat het een volledig overzicht had over de militaire activiteiten rondom het eiland en dat het op gepaste wijze troepen zou sturen in het geval van ‘vijandelijke bedreigingen’. Volgens lokale media zijn in Taipei honderden politiemensen op de been om het bezoek vlekkeloos te laten verlopen.

U.S. House of Representatives Speaker Nancy Pelosi arrived in Taiwan, starting a visit that Beijing had warned her against taking, saying it would undermine Sino-U.S. relations pic.twitter.com/IBt1HEs7Io — Reuters (@Reuters) 2 augustus 2022

De Taiwanese regering heeft zich tot nu toe op de vlakte gehouden over het eventuele bezoek. President Tsai Ing-wen wil niet ingaan op vragen erover. Haar premier Su Tseng-chang sprak alleen zijn dankbaarheid uit voor Pelosi’s steun aan Taiwan in de afgelopen jaren, en stelde dat bevriende buitenlandse gasten een ‘warm welkom’ te wachten staat.

Experts vermoeden dat de Taiwanezen niet de indruk willen wekken dat het bezoek van Pelosi op hun verzoek plaatsvindt. Daarmee zou het eiland zich de toorn van China op de hals kunnen halen, terwijl die zich nu voornamelijk op Washington richt. Tegelijkertijd is Taiwan ook sterk afhankelijk van steun vanuit de VS, en wil het zich dus niet te afstandelijk opstellen.

Wapengekletter

Volgens Pentagonwoordvoerder John Kirby zou Beijing als reactie op het bezoek onder andere raketten kunnen lanceren in de buurt van Taiwan, grootschalige oefeningen van de Chinese luchtmacht en marine kunnen houden, of nieuwe ‘valse juridische claims’ kunnen uiten, bijvoorbeeld dat de Straat van Taiwan niet onder internationale wateren valt. ‘We zullen hier niet in trappen of ons mengen in wapengekletter’, aldus Kirby. ‘Tegelijkertijd laten we ons niet intimideren.’

Het bezoek van Pelosi ligt gevoelig in China, omdat het niet zou stroken met het Eén China-beleid van de VS. Dat beleid houdt in dat de Verenigde Staten de Volksrepubliek China onder leiding van de Communistische Partij erkennen als enige wettige vertegenwoordiger van China, en dat zij voor kennisgeving aannemen dat de Chinezen Taiwan als hun grondgebied beschouwen. In China wordt dat beleid nogal eens geïnterpreteerd alsof de VS de Chinese claim op Taiwan erkennen, maar dat is niet zo.

Sinds de jaren zeventig maakte het Eén China-beleid nauwere relaties tussen de VS en China mogelijk, terwijl de VS hun steun aan Taiwan niet volledig in hoefden te trekken. Zo zijn de Amerikanen nog steeds wettelijk verplicht om Taiwan in staat te stellen zichzelf te verdedigen tegen Chinese agressie, en zijn er Amerikaanse diplomatieke vertegenwoordigers in Taiwan en vice versa.

De komst van Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders naar Taiwan dreigt dit delicate evenwicht te verstoren. Pelosi is niet de minste: als voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is ze na vicepresident Kamala Harris tweede in lijn om president Biden op te volgen in geval van een calamiteit. Maar als Congreslid is ze geen onderdeel van de Amerikaanse regering. Die regering haastte zich de afgelopen dagen dan ook om te benadrukken dat Pelosi’s bezoek haar eigen keuze is en geen teken van gewijzigd Amerikaans beleid ten opzichte van China.