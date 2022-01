Amerikaanse staat Massachusetts verdient meer aan cannabis dan alcohol

De eerste cannabiswinkel van Boston opende op 9 maart 2020 de deuren. Het gebruik van wiet werd in 2016 helemaal legaal voor 21-plussers in Massachusetts. Eerder alleen voor mensen die het om medische redenen nodig hadden. Pas enkele jaren later kregen winkels een vergunning om wiet te verkopen. Beeld Boston Globe via Getty Images

Massachusetts inde in de eerste helft van 2021 65 miljoen euro aan accijnzen op cannabis en 46 miljoen euro aan accijnzen op alcohol. De inkomsten op softdrugs dragen voor een groot deel bij aan alle belastinginkomsten van de staat.

Tijdens de lockdown wisten veel Amerikaanse staten niet of ze cannabiswinkels open konden houden. Zou wiet, net zoals voedselwaren, als ‘essentieel’ worden beschouwd? Uit vrees dat veel verkooppunten zouden sluiten werd cannabis door sommige gebruikers gehamsterd als wc-papier. Niet voor niets: tijdens de pandemie sloten cannabis-winkels op veel plekken de deuren, vaak voor een aantal maanden. In sommige staten mochten ze open blijven, of alleen als ze hun producten zouden bezorgen.

In 18 staten is cannabis legaal

Afgelopen jaren is het recreatief gebruik van cannabis in achttien Amerikaanse staten gelegaliseerd voor Amerikanen van 21 jaar en ouder. Naast Massachusetts, waar cannabis sinds 2016 legaal is, verdiende ook de staat Illinois vorig jaar meer geld aan wiet dan alcohol. Daar worden de extra inkomsten gestoken in projecten die armoede en geweld bestrijden in zwakkere buurten.

De staat Californië liet eerder weten 26 miljoen euro aan cannabis-accijnzen te doneren aan non-profits die de ‘oorlog tegen drugs’ willen tegengaan. De staat Colorado investeert meer dan 400 miljoen euro aan cannabis-belasting in openbare scholen. Met dat geld worden nieuwe schoolgebouwen gebouwd en oude gebouwen gerenoveerd.

Er zijn ook staten die cannabis niet legaliseren, omdat ze vrezen dat het drugsgebruik onder minderjarigen zou aanmoedigen. Er ligt op dit moment een wet in de Senaat die het gebruik van cannabis op landelijk niveau zou legaliseren, maar er zijn geen Republikeinen die de wet steunen.