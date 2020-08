Amerikaanse sporters weigeren te spelen uit protest tegen racisme

Het veld bleef leeg bij de basketbalwedstrijd van de Houston Rockets tegen Oklahoma City Thunder. Omdat de spelers van Milwaukee Bucks de wedstrijd tegen Orlando Magic boycotten uit protest tegen racisme, werden ook de overige twee wedstrijden op het programma uitgesteld. Beeld EPA

Niet het coronavirus, maar de strijd tegen racisme riep het Amerikaanse basketbalseizoen van de NBA woensdagnacht een halt toe. Kort voor aanvang van hun play-offduel met Orlando Magic, besloten de spelers van Milwaukee Bucks de wedstrijd te boycotten uit protest tegen institutioneel racisme en politiegeweld. In hun thuisstaat Wisconsin raakte de Afro-Amerikaanse Jacob Blake (29) afgelopen zondag ernstig gewond toen hij werd neergeschoten door een politieagent.

Ook de overige twee wedstrijden die op het programma stonden, werden uitgesteld. De actie in de NBA vormde de opmaat tot een historische avond in de Amerikaanse sport: spelers in verschillende competities volgden het voorbeeld van de basketballers.

In de doorgaans behoudende honkbalcompetitie MLB, waar het aandeel zwarte spelers in de loop der jaren daalde tot 8 procent, werden drie duels uitgesteld, onder meer die van Milwaukee Brewers in Wisconsin. Voetbalcompetitie MLS schrapte vijf wedstrijden en tennisster Naomi Osaka legde haar racket neer tijdens een toernooi in New York. ‘Er zijn belangrijkere zaken dan tennis.’

T-shirts met gaten

Een krachtig signaal kwam van de basketbalsters van Minnesota Lynx en Atlanta Dream: de speelsters kwamen gezamenlijk het veld op in T-shirts met zeven gaten in de rug, als verwijzing naar de politiekogels die Blake verlamden. Ook de vrouwen besloten om niet te spelen.

De afgelopen dagen hintten meerdere basketballers uit de NBA naar een aanstaande boycot, al geloofden weinigen dat het daadwerkelijk zover zou komen. ‘We hadden überhaupt niet op deze verdomde plek moeten zijn,’ sprak George Hill van Milwaukee Bucks maandag over de situatie in Orlando, waar de overgebleven dertien teams in een afgesloten omgeving in Disney World het seizoen afronden.

Voorafgaand aan de seizoenshervatting plaatsten meerdere spelers vraagtekens bij het belang van het spelen wedstrijden. Die zouden alleen maar afleiden van de hoofdzaak: de strijd tegen institutioneel racisme en politiegeweld waarin veel sterspelers voorop liepen. De aandacht zou verschuiven naar hun fysieke prestaties.

Voorgelezen statement

In Orlando krijgen spelers de kans om zich uit te spreken en wie naar de wedstrijden kijkt, ontkomt niet aan maatschappelijke boodschappen, maar woensdag namen de spelers geen genoegen meer met symboliek. In een voorgelezen statement eisten de basketballers van Milwaukee Bucks actie van de beleidsbepalers in hun staat. ‘We willen gerechtigheid voor Jacob Blake, de agenten moeten verantwoordelijk worden gehouden,’ sprak Sterling Brown, die in 2018 door politieagenten met een stroomstootwapen onder vuur werd genomen wegens illegaal parkeren.

Hoe nu verder? Het is de vraag die de spelers momenteel bezighoudt. Volgens ingewijden zouden vooral de vermogende teameigenaren, vaak de rijkste mannen in hun staat, hun politieke invloed in de ogen van spelers nadrukkelijker kunnen uitoefenen. Onlangs richtten de dertig clubs in samenwerking met de spelersvakbond een stichting op die in de komende tien jaar 300 miljoen dollar investeert om de economische positie van zwarte Amerikanen te verbeteren. Voor de spelers zou het onvoldoende zijn.

Onenigheid

Voor het eerst heerste er woensdagavond onenigheid onder de basketballers in Orlando, normaliter een hechte gemeenschap. Een bijeenkomst met louter spelers eindigde in een stemming, waarbij de twee titelfavorieten uit Los Angeles, Clippers en Lakers, ervoor pleitten het seizoen te beëindigen. De rest van de teams zou de play-offs willen volbrengen, tot onvrede van sterspeler LeBron James. De Lakers-aanvoerder zou de vergadering vroegtijdig hebben verlaten.

Tijdens een vandaag gehouden bijeenkomst besloten de basketballers hun seizoen uit te spelen. De wedstrijden zullen vrijdag worden hervat.