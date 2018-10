Amerikaanse senatoren willen sancties tegen bondgenoot Saoedi-Arabië, maar Trump aarzelt

Amerikaanse senatoren overwegen harde sancties in te stellen tegen Saoedi-Arabië, als blijkt dat de dissidente journalist Jawal Khashoggi is vermoord.

Een protest op de stoep voor de ambassade van Saoedi-Arabië in Washington DC. Foto AFP

Khashoggi, een fel criticus van het Saoedische bewind, verdween vorige week spoorloos nadat hij het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul was binnengegaan.

Bob Corker, de voorzitter van de buitenlandcommissie van de Senaat, waarschuwde dat de Senaat ‘op het hoogste niveau’ sancties zal moeten instellen als Khashoggi inderdaad vermoord blijkt. De Saoedische autoriteiten houden vol dat Khashoggi het consulaat zelf heeft verlaten, maar volgens Turkije is hij in het pand vermoord, vervolgens in stukjes gezaagd en naar buiten gesmokkeld door een team dat speciaal uit Saoedi-Arabië was overgevlogen.

Volgens Corker zal het Congres niet akkoord gaan met wapenleveranties aan Saoedi-Arabië als dit inderdaad het geval blijkt. Ook andere senatoren zeiden dat er dan geen sprake kan zijn van verdere wapenleveranties. Maar president Trump liet meteen merken dat hij daar niet veel voor voelt. ‘Ik denk dat we daarmee onszelf in de vingers snijden’, zei hij. ‘We hebben banen en we hebben van alles aan de gang hier.’ Volgens hem doet de Amerikaanse economie het ook goed dankzij ‘onze wapensystemen die iedereen wil hebben’. ‘Eerlijk gezegd denk ik dat dat een heel bittere pil voor ons land zou zijn.’

Defensie-industrie

Bij zijn bezoek aan Saoedi-Arabië kondigde Trump vorig jaar aan dat hij voor bijna 95 miljard euro aan orders voor de Amerikaanse defensie-industrie in de wacht had weten te slepen.

In een interview met Fox News zei Trump dat de Verenigde Staten druk bezig zijn uit te zoeken wat er met de Saoedische columnist, die onder meer voor The Washington Post schreef, is gebeurd. ‘Ik moet uitvinden wat er is gebeurd en we zijn waarschijnlijk dichterbij dan iedereen denkt’, zei hij.

De affaire is uiterst pijnlijk voor president Trump die de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman als een belangrijke bondgenoot beschouwt.

Turkse rechercheurs staan klaar om het gebouw van het consulaat te doorzoeken, zodra de Saoedische autoriteiten daar toestemming voor geven. Eerder had de Saoedische regering laten weten daartoe bereid te zijn, maar Ankara wacht nog steeds op het groene licht.