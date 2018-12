Amerikaanse Senaat trotseert Trump met dubbele stemming over Saoedi-Arabië

De resolutie over het conflict in Jemen kreeg de steun van 56 van de 100 senatoren, onder wie meerdere partijgenoten van president Donald Trump. Het Huis van Afgevaardigden moet zich ook nog buigen over het besluit, maar het is de vraag of dat dit jaar nog gaat gebeuren.

President Donald Trump heeft eerder gehamerd op het belang van het bondgenootschap tussen de VS en Saoedi-Arabië. Hij stelde dat onduidelijk is of kroonprins Mohammed bin Salman, de feitelijke machthebber, achter de moord op Khashoggi zit. Die kritische journalist werd begin oktober gedood in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel.

Veel senatoren twijfelen er niet aan dat de kroonprins nauw betrokken was bij de moord. ‘Ik geloof absoluut dat hij het heeft aangestuurd. Ik denk dat hij het heeft gemonitord en ik geloof dat hij er verantwoordelijk voor is’, zei de Republikein Bob Corker woensdag al. Hij is een van de senatoren die is bijgepraat over de zaak door het hoofd van de inlichtingendienst CIA.

Jemen

Saoedi-Arabië staat ook aan het hoofd van een internationale coalitie die in dat land de Houthi-opstandelingen bestrijdt. De jarenlange strijd heeft het straatarme Jemen in een humanitaire crisis gestort. De VS stopten vorige maand al met het bijtanken van Saoedische gevechtsvliegtuigen die worden ingezet in Jemen.

Het is voor de eerste keer dat een van de Amerikaanse volksvertegenwoordigingshuizen zich uitspreekt om strijdkrachten terug te trekken uit een militair conflict sinds de War Powers-wet in 1973 van kracht werd.