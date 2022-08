Amerikaanse Senaat stemt in met klimaatpakket van 430 miljard, grote overwinning voor Biden

President Joe Biden eerder vandaag bij het verlaten van het Witte Huis. Beeld ANP / EPA

De Republikeinen, mordicus tegen de wet, dienden het hele weekend lang amendementen in tegen het totale investeringsplan. Die bleken bij stemming veelal kansloos, maar wisten het proces aanzienlijk te vertragen. ‘Het zijn rovers’, zegt Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, zaterdag over de Democraten. Die willen de klimaatmaatregelen bekostigen door bedrijven en de allerrijksten hoger te belasten. Maar volgens Republikeinen wordt de doorsnee Amerikaanse familie daar de dupe van. ‘Nu willen ze Amerikaanse families voor een tweede keer beroven.’ De eerste keer zou de hoge inflatie zijn, waarvan zij de Democraten de schuld geven.

Het leeuwendeel van de investering is bedoeld voor het klimaat, maar in het pakket zitten ook onderdelen die zijn bedoeld om de medicijnprijs voor Amerikanen te verlagen. Op dat vlak wisten de Republikeinen zondag met zo’n amendement nog een bescheiden succesje binnen te slepen: een limiet voor de kosten van insuline, zoals de Democraten dat graag zagen, gaat er niet komen.

Meerdere politici hebben door de jaren heen pogingen gedaan om grote klimaatinvesteringen te doen, maar steeds mislukten die. Terwijl een oplossing met de dag urgenter werd. Afgelopen maand werden meer dan negentig hitterecords gebroken in heel Amerika, vaak met doden tot gevolg. Niks doen blijkt bovendien duur. Extreem weer heeft de overheid vorig jaar 120 miljard dollar gekost. Zonder maatregelen kan dat tegen het jaar 2100 oplopen tot 2.000 miljard dollar, stelt onderzoek van de Amerikaanse overheid.

Deze keer kregen de Democraten wel genoeg steun voor een klimaatinvestering, de grootste uit de geschiedenis. ‘Het aannemen van de Inflation Reduction Act zal van Biden qua wetgeving een van de succesvolste presidenten van de moderne geschiedenis maken’, schreef nieuwssite Politico zondag. Zijn ambities leken ‘alsof hij een neushoorn door een tuinslang probeerde te persen’. ‘Dat bleek uiteindelijk meer een pony, maar dat is nog steeds behoorlijk indrukwekkend’.

Ook verzet van Democraten

Lange tijd leek het erop dat ook deze poging tot een klimaatakkoord te komen, zou mislukken. De president stuit al anderhalf jaar op verzet van de Republikeinen, maar ook van een aantal Democraten. De aanloop was een soapserie met in de hoofdrol Joe Manchin. De stem van deze Democratische senator uit West Virginia was cruciaal voor een meerderheid, maar hij wees het ene na het andere voorstel af. Gekscherend werd hij de machtigste Joe van Amerika genoemd.

Meer dan een jaar schuifelden de Democraten van botsing naar botsing, tot Manchin twee weken terug toch akkoord ging met een investering van 430 miljard dollar, waarvan 369 miljard weggelegd voor het klimaat. Van de rest van het geld zullen medicijnprijzen omlaag gaan voor sommige Amerikanen. In ruil kreeg Manchin in de achterkamertjes toegezegd dat energieprojecten zoals de gaspijpleiding Mountain Valley Pipeline, in zijn eigen staat, een makkelijker vergunningensysteem krijgen.

Manchin ging uiteindelijk overstag. ‘Als ik de kans krijg om het energiebeleid van de VS te verbeteren, en ik doe niks, dan zou ik me moeten schamen’, zei Manchin over zijn draai. ‘Dit zijn oplossingen die Amerikanen willen. We kunnen ze deze oplossingen bieden, laten we het niet te politiek maken.’

Groot alarm

Het historische akkoord voert meer dan drie decennia terug. De eerste wetenschapper die groot alarm slaat tegenover het Amerikaanse Congres is James Hansen. Al in 1988 informeert deze NASA-wetenschapper de Senaat over de gevaren van klimaatverandering. ‘Het broeikaseffect is ontdekt en verandert nu ons klimaat’, zegt hij. Hoewel veel politici zijn zorgen serieus nemen, wordt er niets mee gedaan. In 2018 blikt de destijds 77-jarige Hansen terug op de verklaring, en stelt hij een journalist van persbureau AP dat hij het zichzelf kwalijk neemt dat hij zijn verhaal niet urgenter heeft gebracht.

Het is niet dat er helemaal geen beweging komt. De afgelopen decennia worden er meerdere grote klimaatwetten voorgesteld. Maar de ene strandt in de Senaat, de ander in het Huis van Afgevaardigden. Republikeinen klagen steevast over hoge kosten en vage prognoses. Af en toe wordt er tijdens presidentiële verkiezingscampagnes iets over het klimaat gerept. Presidentskandidaten Barack Obama en John McCain beloven in 2008 tijdens hun verkiezingsstrijd beiden van klimaatwetgeving een prioriteit te maken. Maar ook dat haalt weinig uit.

Tien jaar laten bezetten de jonge klimaatactivisten van de Sunrise Movement het kantoor van Nancy Pelosi, met steun van Alexandria Ocasio-Cortez, het kersverse Congreslid. Ze eisen dat hun Green New Deal op de agenda komt. Het ambitieuze plan moet het land binnen tien jaar klimaatneutraal maken. Maar Pelosi neemt de groep en hun ideeën niet serieus, ze doet hun ambitie af als ‘de Groene Droom, of zoiets’. Tijdens de presidentsverkiezingen van 2020 schaart Joe Biden zich wel achter veel van hun ideeën – en dat betaalt zich nu uit.

Elektrische voertuigen en warmtepompen

Als het Huis van Afgevaardigden, waar Democraten een comfortabele meerderheid hebben, eind deze week akkoord gaat met de investering, zullen miljarden dollars gaan naar belastingverminderingen voor elektrische voertuigen en subsidies voor initiatieven in de schone energie. Er zullen fondsen komen voor het koolstofarm maken van de zware industrie. Amerikaanse huishoudens kunnen subsidies aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen en klimaatvriendelijke warmtepompen.

Hoewel progressieve Amerikanen hadden gehoopt op een nog grotere klimaatinvestering, van meer dan 500 miljard dollar, aangevuld met sociale hervormingen als gratis kinderopvang en ouderschapsverlof, wordt het gezien als een overwinning voor Biden en de Democraten. ‘Dit is voor jullie,’ jubelde Chuck Schumer, de Democratische senaatsleider zondag, gericht aan alle Amerikanen die jarenlang streden voor een beter klimaat. ‘Het was een lange, kronkelige weg, maar we hebben het voor elkaar gekregen.’