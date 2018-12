Amerikaanse regering besluit troepen weg te halen uit Syrië. Trump: ‘We hebben IS verslagen’

Tegenover The Washington Post zei een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat alle ruim tweeduizend Amerikaanse militairen uit Syrië zullen worden teruggetrokken. Het Witte Huis bevestigde dat er al een begin is gemaakt met het terugtrekken van militairen, maar Trumps woordvoerster Sarah Huckabee Sanders benadrukte dat het niet het einde van de campagne van de ‘mondiale coalitie’ tegen IS betekent.

Naar verluidt heeft minister van Defensie Jim Mattis tot op het laatste moment geprobeerd Trump het idee uit zijn hoofd te praten. Mattis vreest dat de VS met het vertrek van de Amerikaanse troepen alle invloed op de gebeurtenissen in het land zullen verliezen. Volgens hem krijgen Rusland en Iran dan vrij spel in Syrië. Maar president Trump heeft altijd sterke bedenkingen gehad tegen de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Syrië, Irak en Afghanistan, die volgens hem veel te veel geld en levens heeft gekost.

Hij drong al veel langer aan op het vertrek van de Amerikaanse troepen. In april dit jaar overviel Trump zijn nationale veiligheidsteam door op een campagnebijeenkomst in Ohio het ‘spoedige vertrek’ van de Amerikaanse troepen aan te kondigen. ‘We gaan terug naar ons land, waar we thuishoren, waar we willen zijn’, beloofde hij zijn gehoor. Tot nog toe wist Mattis Trump steeds om te praten, maar de afgelopen tijd is de minister van Defensie steeds meer geïsoleerd geraakt in het Witte Huis. Deze maand kondigde Trump het vertrek aan van zijn stafchef John Kelly, een andere generaal die tegen het weghalen van de troepen was.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. Donald J. Trump

Koerdische rebellen doelwit

Het Pentagon is bang dat de Koerdische rebellen die met steun van de Amerikanen tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS) hebben gevochten, nu het doelwit zullen worden van een Turks offensief om hen uit het noorden van Syrië te verjagen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan beschuldigt de Koerdische YPG-militie ervan dat die in feite deel uitmaakt van de Koerdische PKK, die in het verleden tal van aanslagen in Turkije heeft uitgevoerd.

Erdogan heeft de afgelopen tijd herhaaldelijk met een offensief gedreigd om de Koerdische strijders te verjagen uit het gebied ten noordoosten van de rivier de Eufraat. Maar tot nog toe heeft Turkije dat niet aangedurfd uit vrees slaags te raken met de Amerikaanse troepen in het gebied.

De Amerikaanse legerbasis bij de plaats Manbij in Syrië. Beeld REUTERS

De Britse onderminister van Defensie Tobias Ellwood zei op Twitter dat hij het ‘volstrekt oneens’ is met de bewering van Trump dat IS verslagen is. ‘IS heeft zich veranderd in andere vormen van extremisme en vormt nog steeds een gevaar’, zei hij. Ongeveer tweeduizend strijders van de terreurgroep zouden zich nog verborgen houden langs de grens met Irak. Het Pentagon wilde juist samen met de Koerden ook die gebieden schoonvegen. Nu bestaat volgens de legerleiding het risico dat de IS-strijders van de gelegenheid gebruik zullen maken om te ontsnappen.

De Republikeinse senator Lindsey Graham zei dat het terugtrekken van de Amerikaanse troepen een ‘grote fout’ zou zijn. Volgens hem is dat een ‘enorme overwinning voor IS, Iran, Bashar al-Assad van Syrië en Rusland’. Ook zijn Republikeinse collega Marco Rubio waarschuwde dat de terugtrekking een ‘grote fout’ zou zijn ‘met implicaties die verder gaan dan alleen de strijd tegen IS’. Rusland reageerde opgetogen op de ontwikkelingen. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zou het vertrek van de Amerikaanse troepen de kansen op een politieke oplossing van het geschil vergroten.