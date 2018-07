Amerikaanse rechter vraagt uitgezette ouders te zoeken die gescheiden zijn van hun kinderen

Een federale rechter in California heeft vrijdag aandacht gevraagd voor de meer dan vierhonderd migrantenkinderen die nog steeds niet met hun ouders zijn herenigd, omdat die zijn uitgezet. De rechter complimenteerde de inspanningen van de regering-Trump voor het vrijlaten en herenigen van 1.820 kinderen met hun ouders of verzorgers, maar wees ook op de honderden gezinnen die nog steeds gescheiden zijn en waarschuwde dat er een beter systeem moet komen.

Rechter Dana Sabraw had gevonnist dat alle gezinnen ‘die in aanmerking komen’ voor donderdagavond zes uur herenigd moesten zijn. De regering-Trump meende dat ze die deadline heeft gehaald. De ruim zevenhonderd kinderen die donderdagavond nog steeds hun ouders niet hadden teruggezien, kwamen volgens de regering niet in aanmerking. Van meer dan vierhonderd van hen zijn de ouders het land uitgezet, bij anderen konden de familiale banden niet bevestigd worden, werd een criminele voorgeschiedenis gevonden of een besmettelijke ziekte.

Rechter Sabraw gaf de regering vrijdag gelijk tijdens een zitting in San Diego. Hij erkende dat het ‘proces afgelopen’ is en dat de regering ‘felicitaties verdient’ omdat de deadline is gehaald. Hij drong er echter ook op aan dat de overheid zich nu richt op de 711 kinderen die niet in aanmerking kwamen. Zo dienen de ouders die gedeporteerd zijn te worden opgespoord, zodat ook zij alsnog met hun kinderen kunnen worden herenigd. Ook zei de rechter dat er een protocol moet komen zodat een dergelijke situatie ‘zich nooit meer zal voordoen’.

Zerotolerance

‘De ouders terugvinden in Mexico en Centraal-Amerika zal een lange en moeilijke taak zijn’, zei advocaat van burgerrechtenbeweging ACLU Stephen Kang donderdag. De ACLU had de aanklacht tegen de regering ingediend, om te eisen dat de gezinnen herenigd zouden worden.

Het zerotolerancebeleid dat president Trump van april tot juni hanteerde, leidde ertoe dat duizenden migranten die zonder papieren het land binnenkwamen, werden opgesloten. Daarbij werden 2.300 tot 3.000 kinderen die hun ouders vergezelden van hen gescheiden. Ze kwamen terecht in centra van het ministerie van Gezondheid, soms duizenden kilometers verwijderd van hun ouders. Trump moest daarop terugkomen na wereldwijde verontwaardiging over de toestanden.