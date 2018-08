Amerikaanse rechter gelast onmiddellijke terugkeer uitgezette moeder en -dochter

Een migrantenmoeder en -dochter zaten al in het vliegtuig terug naar hun land van herkomst in Midden-Amerika, toen een rechter in Washington DC donderdagavond hun onmiddellijke terugkeer naar de Verenigde Staten gelastte.

Volgens de rechter was hun deportatie onwettig aangezien het hoger beroep tegen de uitzetting nog liep. Hij dreigde minister van Justitie, Jeff Sessions te vervolgen wegens minachting van de rechtbank.

Het ingrijpen van de rechter had succes. Moeder en kind bleven na aankomst in El Salvador aan boord en keerden vervolgens met hetzelfde toestel terug naar de VS, zo maakte het ministerie voor Binnenlandse Veiligheid bekend. De twee zouden nu weer in Texas zijn, waar ze werden vastgehouden voordat ze op het vliegtuig werden gezet.

‘Schandalig’

Rechter Emmet Sullivan noemde het ‘schandalig’ dat mensen worden uitgezet terwijl hun zaak nog bij de rechter ligt. De moeder en dochter behoren tot een groep van twaalf moeders en kinderen die tegen hun deportatie in hoger beroep zijn gegaan. Zij worden gesteund door de ACLU, een Amerikaanse burgerrechtenbeweging, en het Centre for Gender and Refugee Studies. Beide organisaties menen dat de regering-Trump ten onrechte weigert asiel te verlenen aan migranten die vluchten voor geweld en misbruik in Midden-Amerika.

De moeder die nu weer terug is in de VS met haar dochtertje, staat bekend onder de schuilnaam ‘Carmen’. Zij ontvluchtte haar geboorteland El Salvador omdat ze naar eigen zeggen jarenlang misbruikt werd door haar man en met de dood werd bedreigd door plaatselijke bendes. Grace, het pseudoniem van een andere, bij het hoger beroep betrokken vrouw, zegt dat ze herhaaldelijk werd geslagen door haar partner en zijn twee zonen uit een andere relatie. Zij zouden ook gedreigd hebben haar en haar kinderen te doden. Deze Guatemalteekse vrouw stapte in 2016 naar de politie die volgens haar niets deed, waarna ze besloot te vluchten naar de VS.

Verzonnen verhalen

Daar wordt het echter steeds moeilijker voor migranten om asiel te krijgen. De regering-Trump voert een anti-immigratiebeleid. In juni maakte minister van Justitie Sessions strengere regels bekend. Volgens deze nieuwe regels geven bedreiging door huiselijk geweld en bendegeweld in principe geen recht meer op asiel. Vorig jaar zei de minister dat het asielrecht wordt misbruikt om met verzonnen verhalen over vervolging een verblijfsvergunning te bemachtigen.

De groep van twaalf ging afgelopen dinsdag in hoger beroep. Volgens de ACLU hadden de autoriteiten de rechter toegezegd dat niemand van hen zou worden uitgezet voor donderdag middernacht. Toen dat toch gebeurde met de vrouw en haar dochter uit El Salvador, kwam rechter Sullivan meteen in actie. Dat betekent dat asielzoekers hangende de behandeling van hun zaak niet langer mogen worden uitgewezen.